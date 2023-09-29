Эти сырнички просто растают во рту: рецепт, который затмит остальные

К вам на сырники будут приходить даже соседи

Золотистые пышные сырники — один из лучших завтраков. Вариантов их невероятное множество: соленые, сладкие, без муки, с ягодами.

Shuba рекомендует удивить близких и добавить в сырники секретный продукт — яблоко. Такое блюдо получится еще более мягким и нежным, ведь приятные фруктовые нотки делают этот десерт особенно вкусным! Такие сырнички у вас будут просить даже самые капризные дети!

Как приготовить сырники с яблоками

Ингредиенты на 4 порции:

творог 9% — 300 г;

яйца куриные — 1 шт.;

мука пшеничная — 50 г;

сахар — 30 г;

сахар ванильный — 10 г;

яблоки — 1 шт.;

соль — 1/8 ч. л.;

масло подсолнечное — 60 мл;

сметана 15% — 150 г.

Способ приготовления:

Творог соедините с яйцом, сахаром, мукой, ванильным сахаром. Полученную массу тщательно перемешайте. Яблоко помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть нарежьте небольшими кубиками, добавьте в творожную массу и перемешайте. Из полученной массы сформируйте круглые сырники и обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон в течение 5-6 минут.

Подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или с необычным сгущенным молоком. Приятного аппетита!