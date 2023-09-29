Эти сырнички просто растают во рту: рецепт, который затмит остальные
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К вам на сырники будут приходить даже соседи
Золотистые пышные сырники — один из лучших завтраков. Вариантов их невероятное множество: соленые, сладкие, без муки, с ягодами.
Shuba рекомендует удивить близких и добавить в сырники секретный продукт — яблоко. Такое блюдо получится еще более мягким и нежным, ведь приятные фруктовые нотки делают этот десерт особенно вкусным! Такие сырнички у вас будут просить даже самые капризные дети!
Как приготовить сырники с яблоками
Ингредиенты на 4 порции:
- творог 9% — 300 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мука пшеничная — 50 г;
- сахар — 30 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- яблоки — 1 шт.;
- соль — 1/8 ч. л.;
- масло подсолнечное — 60 мл;
- сметана 15% — 150 г.
Способ приготовления:
- Творог соедините с яйцом, сахаром, мукой, ванильным сахаром. Полученную массу тщательно перемешайте.
- Яблоко помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть нарежьте небольшими кубиками, добавьте в творожную массу и перемешайте.
- Из полученной массы сформируйте круглые сырники и обваляйте их в муке.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон в течение 5-6 минут.
Подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или с необычным сгущенным молоком. Приятного аппетита!