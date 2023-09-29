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Эти сырнички просто растают во рту: рецепт, который затмит остальные

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Замечательное блюдо для яркого завтрака
Замечательное блюдо для яркого завтрака. Фото shuba.life

К вам на сырники будут приходить даже соседи

Золотистые пышные сырники — один из лучших завтраков. Вариантов их невероятное множество: соленые, сладкие, без муки, с ягодами.

Shuba рекомендует удивить близких и добавить в сырники секретный продукт — яблоко. Такое блюдо получится еще более мягким и нежным, ведь приятные фруктовые нотки делают этот десерт особенно вкусным! Такие сырнички у вас будут просить даже самые капризные дети!

Как приготовить сырники с яблоками

Ингредиенты на 4 порции:

  • творог 9% — 300 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 50 г;
  • сахар — 30 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • яблоки — 1 шт.;
  • соль — 1/8 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 60 мл;
  • сметана 15% — 150 г.

Способ приготовления:

  1. Творог соедините с яйцом, сахаром, мукой, ванильным сахаром. Полученную массу тщательно перемешайте.
  2. Яблоко помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть нарежьте небольшими кубиками, добавьте в творожную массу и перемешайте.
  3. Из полученной массы сформируйте круглые сырники и обваляйте их в муке.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон в течение 5-6 минут.

Подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или с необычным сгущенным молоком. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Яблоки #Сырники #Готовим дома