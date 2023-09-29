Вместо надоевшей "Шубы" и оливье: салат со свеклой и курицей вы будете готовить на каждый праздник
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Идеально и к семейному обеду, и к праздничному столу
Обычно свекла ассоциируется с простыми повседневными блюдами – классической "Шубой" или же винегретом. Но сегодня мы предлагаем приготовить блюдо, которое своим вкусом поразит даже опытнейшего гурмана.
Рецепт такого салата из свеклы, куриного филе и творога предлагает Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечері". Он идеально подойдет как для обеда, так и для ужина или перекуса на работе.
Как приготовить салат со свеклой, куриным филе и сыром
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- куриное филе – 1 шт.;
- сыр сиртаки или фета – 150 г;
- чернослив – 50 г;
- грецкие орехи – 20 г;
- чеснок – 2 зубч.;
- оливковое масло – 1-2 ст. л.;
- сметана – 50 г;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Для начала подготовим все нужные ингредиенты. Свеклу и куриное филе заранее отвариваем до готовности. Грецкие орехи подсушиваем на сковороде. Чернослив запариваем кипятком. Чеснок чистим и пропускаем через пресс.
- Свеклу, куриное филе и сыр режем мелкими кубиками, а чернослив – на кусочки. Грецкие орехи измельчаем ножом.
- В глубокую миску выкладываем свеклу, филе, творог, чернослив, орехи, чеснок. Салат солим и перчим по вкусу, заправляем оливковым маслом со сметаной и все хорошо перемешиваем.
Рекомендуем также приготовить вкуснейшую намазку из свеклы по рецепту "Телеграфа". Вы можете съесть ее сразу, а можете закрыть на зиму.