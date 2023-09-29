Вместо надоевшей "Шубы" и оливье: салат со свеклой и курицей вы будете готовить на каждый праздник

Идеально и к семейному обеду, и к праздничному столу

Обычно свекла ассоциируется с простыми повседневными блюдами – классической "Шубой" или же винегретом. Но сегодня мы предлагаем приготовить блюдо, которое своим вкусом поразит даже опытнейшего гурмана.

Рецепт такого салата из свеклы, куриного филе и творога предлагает Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечері". Он идеально подойдет как для обеда, так и для ужина или перекуса на работе.

Как приготовить салат со свеклой, куриным филе и сыром

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

сыр сиртаки или фета – 150 г;

чернослив – 50 г;

грецкие орехи – 20 г;

чеснок – 2 зубч.;

оливковое масло – 1-2 ст. л.;

сметана – 50 г;

соль, перец.

Способ приготовления:

Для начала подготовим все нужные ингредиенты. Свеклу и куриное филе заранее отвариваем до готовности. Грецкие орехи подсушиваем на сковороде. Чернослив запариваем кипятком. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Свеклу, куриное филе и сыр режем мелкими кубиками, а чернослив – на кусочки. Грецкие орехи измельчаем ножом. В глубокую миску выкладываем свеклу, филе, творог, чернослив, орехи, чеснок. Салат солим и перчим по вкусу, заправляем оливковым маслом со сметаной и все хорошо перемешиваем.

Рекомендуем также приготовить вкуснейшую намазку из свеклы по рецепту "Телеграфа". Вы можете съесть ее сразу, а можете закрыть на зиму.