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Вместо надоевшей "Шубы" и оливье: салат со свеклой и курицей вы будете готовить на каждый праздник

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот салат удивит любого гурмана
Этот салат удивит любого гурмана. Фото shuba.life

Идеально и к семейному обеду, и к праздничному столу

Обычно свекла ассоциируется с простыми повседневными блюдами – классической "Шубой" или же винегретом. Но сегодня мы предлагаем приготовить блюдо, которое своим вкусом поразит даже опытнейшего гурмана.

Рецепт такого салата из свеклы, куриного филе и творога предлагает Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечері". Он идеально подойдет как для обеда, так и для ужина или перекуса на работе.

Как приготовить салат со свеклой, куриным филе и сыром

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.;
  • куриное филе – 1 шт.;
  • сыр сиртаки или фета – 150 г;
  • чернослив – 50 г;
  • грецкие орехи – 20 г;
  • чеснок – 2 зубч.;
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.;
  • сметана – 50 г;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Для начала подготовим все нужные ингредиенты. Свеклу и куриное филе заранее отвариваем до готовности. Грецкие орехи подсушиваем на сковороде. Чернослив запариваем кипятком. Чеснок чистим и пропускаем через пресс.
  2. Свеклу, куриное филе и сыр режем мелкими кубиками, а чернослив – на кусочки. Грецкие орехи измельчаем ножом.
  3. В глубокую миску выкладываем свеклу, филе, творог, чернослив, орехи, чеснок. Салат солим и перчим по вкусу, заправляем оливковым маслом со сметаной и все хорошо перемешиваем.

Рекомендуем также приготовить вкуснейшую намазку из свеклы по рецепту "Телеграфа". Вы можете съесть ее сразу, а можете закрыть на зиму.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома