"Сосиска в халате": готовим традиционное немецкое блюдо
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И к праздничному столу, и для перекуса
Сосиски в тесте — это популярная во всем мире выпечка. Этот очень простой перекус удобно брать с собой в дорогу или на работу.
В Германии это блюдо называют Würstchen im Schlafrock — буквально это означает "сосиска в халате". Обычно такие сосиски заворачивают в слоеное или дрожжевое тесто и запекают в духовке. Но сегодня вместе с "ТСН" поделимся простым вариантом этой закуски. Но следует помнить, что для такого рецепта желательно выбирать мягкий хлеб, чтобы он не крошился при сворачивании.
Как приготовить ленивые сосиски в тесте
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 9 сосисок;
- 9 ломтиков тостового хлеба;
- 100 г плавленого сыра;
- 50 г сливочного масла;
- перец;
- соль.
Способ приготовления:
- На каждом куске хлеба со всех сторон обрезаем корочку и немного приминаем скалкой — так "обертка" сосиски становиться тоньше и скрутить ее легче.
- Каждый кусочек хлеба смазываем небольшим количеством плавленого сыра. На край кладем сосиску и сворачиваем трубочкой, полностью заворачивая ее.
- Яйца разбиваем в тарелку, солим, перчим, взбиваем вилкой.
- Каждую сосиску опускаем в яичную смесь и отправляем на сковороду с разогретым сливочным маслом. Жарим сосиски до золотистого цвета со всех сторон.
- Готовые сосиски подаем с кетчупом горчицей или домашней сметаной с мелко рубленным укропом и зубчиком чеснока. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно готовить сосиски. Ваша жизнь будет проще с этими лайфхами.