"Сосиска в халате": готовим традиционное немецкое блюдо

И к праздничному столу, и для перекуса

Сосиски в тесте — это популярная во всем мире выпечка. Этот очень простой перекус удобно брать с собой в дорогу или на работу.

В Германии это блюдо называют Würstchen im Schlafrock — буквально это означает "сосиска в халате". Обычно такие сосиски заворачивают в слоеное или дрожжевое тесто и запекают в духовке. Но сегодня вместе с "ТСН" поделимся простым вариантом этой закуски. Но следует помнить, что для такого рецепта желательно выбирать мягкий хлеб, чтобы он не крошился при сворачивании.

Как приготовить ленивые сосиски в тесте

Ингредиенты:

2 яйца;

9 сосисок;

9 ломтиков тостового хлеба;

100 г плавленого сыра;

50 г сливочного масла;

перец;

соль.

Способ приготовления:

На каждом куске хлеба со всех сторон обрезаем корочку и немного приминаем скалкой — так "обертка" сосиски становиться тоньше и скрутить ее легче. Каждый кусочек хлеба смазываем небольшим количеством плавленого сыра. На край кладем сосиску и сворачиваем трубочкой, полностью заворачивая ее. Яйца разбиваем в тарелку, солим, перчим, взбиваем вилкой. Каждую сосиску опускаем в яичную смесь и отправляем на сковороду с разогретым сливочным маслом. Жарим сосиски до золотистого цвета со всех сторон. Готовые сосиски подаем с кетчупом горчицей или домашней сметаной с мелко рубленным укропом и зубчиком чеснока. Приятного аппетита!

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