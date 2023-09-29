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"Сосиска в халате": готовим традиционное немецкое блюдо

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Самый ленивый рецепт потрясающего блюда
Самый ленивый рецепт потрясающего блюда. Фото https://apostrophe.ua/

И к праздничному столу, и для перекуса

Сосиски в тесте — это популярная во всем мире выпечка. Этот очень простой перекус удобно брать с собой в дорогу или на работу.

В Германии это блюдо называют Würstchen im Schlafrock — буквально это означает "сосиска в халате". Обычно такие сосиски заворачивают в слоеное или дрожжевое тесто и запекают в духовке. Но сегодня вместе с "ТСН" поделимся простым вариантом этой закуски. Но следует помнить, что для такого рецепта желательно выбирать мягкий хлеб, чтобы он не крошился при сворачивании.

Как приготовить ленивые сосиски в тесте

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 9 сосисок;
  • 9 ломтиков тостового хлеба;
  • 100 г плавленого сыра;
  • 50 г сливочного масла;
  • перец;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. На каждом куске хлеба со всех сторон обрезаем корочку и немного приминаем скалкой — так "обертка" сосиски становиться тоньше и скрутить ее легче.
  2. Каждый кусочек хлеба смазываем небольшим количеством плавленого сыра. На край кладем сосиску и сворачиваем трубочкой, полностью заворачивая ее.
  3. Яйца разбиваем в тарелку, солим, перчим, взбиваем вилкой.
  4. Каждую сосиску опускаем в яичную смесь и отправляем на сковороду с разогретым сливочным маслом. Жарим сосиски до золотистого цвета со всех сторон.
  5. Готовые сосиски подаем с кетчупом горчицей или домашней сметаной с мелко рубленным укропом и зубчиком чеснока. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно готовить сосиски. Ваша жизнь будет проще с этими лайфхами.

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#Рецепт #Готовим дома #Сосиски в тесте