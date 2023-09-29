Тарелку оближут так, что и мыть не придется: секретный ингредиент придаст салату пикантности
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Блюдо вызовет восхищение абсолютно у всех
Самые разнообразные салаты часто готовятся на каждой кухне. Что может быть проще, чем порезать ингредиенты и заправить любимым соусом?
Казалось бы, поразить этим блюдом уже невозможно, но "Главред" сумел это сделать. Такому салату со шпротами удивятся и близкие, и друзья. Однако будьте уверены: они не встанут из-за стола, пока не будет съедено все.
Как приготовить салат со шпротами
Ингредиенты:
- шпроты без масла — 100 гр;
- картофель — 2 шт. (250 гр);
- морковь — 2 шт. (около 150 гр);
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 гр;
- укроп;
- оливки и маслины — 6 шт.;
- соль, майонез — по вкусу;
- чеснок — по желанию.
Способ приготовления:
- Картофель и морковь помыть, отварить в подсоленной воде, остудить и почистить. Картофель необходимо натереть на крупной терке, морковь — на мелкой.
- Яйца отварить, почистить и измельчить на терке или вилкой.
- Сыр нужно натереть на мелкой терке, укроп мелко порезать.
- Со шпротов необходимо слить все масло и размять вилкой до однородности.
- На дно тарелки необходимо выложить ровным слоем шпроты и уплотнить их ложкой. Следующим слоем выложить картофель, уплотнить, смазать майонезом, можно добавить чеснока.
- Далее выложить морковь, яйца и смазать майонезом, чтобы слои пропитались.
- Сверху яиц необходимо выложить укроп, присыпать тертым сыром и украсить салат шпротами, оливками или маслинами и веточкой укропа.
- Готовый салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике несколько часов.
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