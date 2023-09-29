Тарелку оближут так, что и мыть не придется: секретный ингредиент придаст салату пикантности

Блюдо вызовет восхищение абсолютно у всех

Самые разнообразные салаты часто готовятся на каждой кухне. Что может быть проще, чем порезать ингредиенты и заправить любимым соусом?

Казалось бы, поразить этим блюдом уже невозможно, но "Главред" сумел это сделать. Такому салату со шпротами удивятся и близкие, и друзья. Однако будьте уверены: они не встанут из-за стола, пока не будет съедено все.

Как приготовить салат со шпротами

Ингредиенты:

шпроты без масла — 100 гр;

картофель — 2 шт. (250 гр);

морковь — 2 шт. (около 150 гр);

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 гр;

укроп;

оливки и маслины — 6 шт.;

соль, майонез — по вкусу;

чеснок — по желанию.

Способ приготовления:

Картофель и морковь помыть, отварить в подсоленной воде, остудить и почистить. Картофель необходимо натереть на крупной терке, морковь — на мелкой. Яйца отварить, почистить и измельчить на терке или вилкой. Сыр нужно натереть на мелкой терке, укроп мелко порезать. Со шпротов необходимо слить все масло и размять вилкой до однородности. На дно тарелки необходимо выложить ровным слоем шпроты и уплотнить их ложкой. Следующим слоем выложить картофель, уплотнить, смазать майонезом, можно добавить чеснока. Далее выложить морковь, яйца и смазать майонезом, чтобы слои пропитались. Сверху яиц необходимо выложить укроп, присыпать тертым сыром и украсить салат шпротами, оливками или маслинами и веточкой укропа. Готовый салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике несколько часов.

Рекомендуем также приготовить винегрет по-литовски по рецепту "Телеграфа". Один ингредиент — и блюдо не узнать.