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Тарелку оближут так, что и мыть не придется: секретный ингредиент придаст салату пикантности

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот салат заменит все остальные
Этот салат заменит все остальные. Фото cookpad.com

Блюдо вызовет восхищение абсолютно у всех

Самые разнообразные салаты часто готовятся на каждой кухне. Что может быть проще, чем порезать ингредиенты и заправить любимым соусом?

Казалось бы, поразить этим блюдом уже невозможно, но "Главред" сумел это сделать. Такому салату со шпротами удивятся и близкие, и друзья. Однако будьте уверены: они не встанут из-за стола, пока не будет съедено все.

Как приготовить салат со шпротами

Ингредиенты:

  • шпроты без масла — 100 гр;
  • картофель — 2 шт. (250 гр);
  • морковь — 2 шт. (около 150 гр);
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 гр;
  • укроп;
  • оливки и маслины — 6 шт.;
  • соль, майонез — по вкусу;
  • чеснок — по желанию.

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь помыть, отварить в подсоленной воде, остудить и почистить. Картофель необходимо натереть на крупной терке, морковь — на мелкой.
  2. Яйца отварить, почистить и измельчить на терке или вилкой.
  3. Сыр нужно натереть на мелкой терке, укроп мелко порезать.
  4. Со шпротов необходимо слить все масло и размять вилкой до однородности.
  5. На дно тарелки необходимо выложить ровным слоем шпроты и уплотнить их ложкой. Следующим слоем выложить картофель, уплотнить, смазать майонезом, можно добавить чеснока.
  6. Далее выложить морковь, яйца и смазать майонезом, чтобы слои пропитались.
  7. Сверху яиц необходимо выложить укроп, присыпать тертым сыром и украсить салат шпротами, оливками или маслинами и веточкой укропа.
  8. Готовый салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике несколько часов.

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