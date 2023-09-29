Гарнира к ним не понадобиться: за этими сытными котлетками выстроится очередь

Старинный рецепт украинского блюда

Гречневая каша — весьма полезный продукт. Ее можно подавать как гарнир, а можно использовать в качестве ингредиента в других блюдах.

Сегодня вместе с Shuba вспомним о старинном украинском рецепте гречаников — вкусном блюде украинской кухни. Эти вкусные и сытные гречнево-мясные котлетки обязательно вам понравятся.

Как приготовить гречаники

Ингредиенты на 12 порций:

мясной фарш — 500 г;

гречневая крупа — 500 г готовой крупы;

лук — 2 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

масло подсолнечное — 60 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте и соберите ингредиенты. Противень застелите пергаментной бумагой, духовку разогрейте до 180 градусов. Гречку отварите заранее. Фарш сделайте самостоятельно в мясорубке или купите готовый. Нагрейте на сковороде масло. Лук почистите, мелко нарежьте и обжарьте до полупрозрачности. Фарш, гречку и поджаренный лук смешайте в большой миске. Туда же добавьте яйца и специи, все тщательно перемешайте — у вас должна получиться масса как обычный фарш для котлет. Из полученной массы сформируйте гречаники — они должны быть похожими на котлеты и одинакового размера. Подсолнечное масло нагрейте в сковороде. Гречаники обваляйте в сковороде, обжарьте их на умеренном огне до румяной корочки — на это у вас должно уйти 2-3 минуты. Готовые гречаники выложите на подготовленный противень и отправьте в духовку на 15 минут.

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