Гарнира к ним не понадобиться: за этими сытными котлетками выстроится очередь
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Старинный рецепт украинского блюда
Гречневая каша — весьма полезный продукт. Ее можно подавать как гарнир, а можно использовать в качестве ингредиента в других блюдах.
Сегодня вместе с Shuba вспомним о старинном украинском рецепте гречаников — вкусном блюде украинской кухни. Эти вкусные и сытные гречнево-мясные котлетки обязательно вам понравятся.
Как приготовить гречаники
Ингредиенты на 12 порций:
- мясной фарш — 500 г;
- гречневая крупа — 500 г готовой крупы;
- лук — 2 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- масло подсолнечное — 60 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте и соберите ингредиенты. Противень застелите пергаментной бумагой, духовку разогрейте до 180 градусов.
- Гречку отварите заранее. Фарш сделайте самостоятельно в мясорубке или купите готовый.
- Нагрейте на сковороде масло. Лук почистите, мелко нарежьте и обжарьте до полупрозрачности.
- Фарш, гречку и поджаренный лук смешайте в большой миске. Туда же добавьте яйца и специи, все тщательно перемешайте — у вас должна получиться масса как обычный фарш для котлет.
- Из полученной массы сформируйте гречаники — они должны быть похожими на котлеты и одинакового размера.
- Подсолнечное масло нагрейте в сковороде.
- Гречаники обваляйте в сковороде, обжарьте их на умеренном огне до румяной корочки — на это у вас должно уйти 2-3 минуты. Готовые гречаники выложите на подготовленный противень и отправьте в духовку на 15 минут.
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