Приготовьте пока есть баклажаны: бюджетная мясная закуска

Блюдо получается очень вкусным, с насыщенным вкусом

Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом основного блюда. Такие фрикадельки, запеченные в соусе, не оставят никого безразличным.

Баклажаны отлично дополняют мясо, а аппетитная заливка позволяет ему остаться сочным. Рецептом поделились на портале"Советница".

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

200 г вареного (клейкого) риса

1 средний баклажан

1 средняя луковица

1 неполная чайная ложка соли

масло

0,5 чайной ложки сушеного чеснока

четверть чайной ложки черного молотого перца

пол пучечка укропа

Для соуса:

200 г сметаны

4-5 небольших помидоров

1-2 столовые ложки томатной пасты

0,5 чайной ложки соли

щепотка сахара

щепотка черного молотого перца

100 мл воды

Способ приготовления:

Луковицу и баклажан нарезаем небольшими кубиками. В разогретом масле обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем кусочки баклажана, жарим до готовности. Когда овощная масса остыла, добавляем ее в фарш. Туда же кладем рис, иссеченный укроп, соль, перец, сушеный чеснок. Перемешиваем до однородного. Влажными руками формируем шарики, выкладываем их в глубокую форму для запекания. Для соуса помидоры измельчаем блендером, выливаем в миску. Добавляем томатную пасту, сметану, сахар, воду. Солим, перчим и перемешиваем. Заливаем соусом фрикадельки, накрываем фольгой. Ставим все в разогретую до 190 градусов духовку на 30 мин. Когда это время пройдет, фольгу снимаем, запекаем еще 10—15 мин.

При желании можно еще засыпать все тертым сыром. Фрикадельки получаются очень вкусные. Также мы делились рецептом квашеной капусты по-грузински.