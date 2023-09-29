Без майонеза и мороки: такой салат можно даже на праздничный стол
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Блюдо для фанатов сельди
Мы рассказывали, как приготовить немецкий салат с селедкой. Теперь делимся рецептом простой, но очень вкусной и питательной закуски без майонеза.
Блюдо максимально просто как по составу, так и процессу приготовления. Продукты пригодятся самые доступные. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Филе слабосоленой сельди – 3 шт.
- Отварной картофель – 4 шт.
- Соленые огурцы – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Укроп – пучок
Для маринада лука:
- Яблочный уксус – 1 ст. л.
- Вода 1 ст. л.
- Сахар – 1/2 ч. л.
Для заправки:
- Подсолнечное масло – 3 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Горчица столовая – 1 ч. л.
- Черный молотый перец – щепотка
Способ приготовления:
- Отвариваем картофель. Когда остынет, нарезаем кубиком. Отправляем в салатник.
- Соленые огурчики и слабосоленую сельдь нарезаем мелким кубиком. Тоже прибавляем.
- Мелко крошим пучок укропа. Маринуем лук. Для заправки смешиваем растительное масло, лимонный сок, столовую горчицу и черный молотый перец.
Хорошо перемешиваем и подаем на стол. По желанию можно добавить свежий зеленый лук, он будет очень кстати. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию.