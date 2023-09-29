Без майонеза и мороки: такой салат можно даже на праздничный стол

Блюдо для фанатов сельди

Мы рассказывали, как приготовить немецкий салат с селедкой. Теперь делимся рецептом простой, но очень вкусной и питательной закуски без майонеза.

Блюдо максимально просто как по составу, так и процессу приготовления. Продукты пригодятся самые доступные. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Филе слабосоленой сельди – 3 шт.

Отварной картофель – 4 шт.

Соленые огурцы – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Укроп – пучок

Для маринада лука:

Яблочный уксус – 1 ст. л.

Вода 1 ст. л.

Сахар – 1/2 ч. л.

Для заправки:

Подсолнечное масло – 3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Горчица столовая – 1 ч. л.

Черный молотый перец – щепотка

Способ приготовления:

Отвариваем картофель. Когда остынет, нарезаем кубиком. Отправляем в салатник. Соленые огурчики и слабосоленую сельдь нарезаем мелким кубиком. Тоже прибавляем. Мелко крошим пучок укропа. Маринуем лук. Для заправки смешиваем растительное масло, лимонный сок, столовую горчицу и черный молотый перец.

Хорошо перемешиваем и подаем на стол. По желанию можно добавить свежий зеленый лук, он будет очень кстати. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию.