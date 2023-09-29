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Без майонеза и мороки: такой салат можно даже на праздничный стол

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такая закуска получается и вкусной, и питательной Новость обновлена 29 сентября 2023, 13:11
Такая закуска получается и вкусной, и питательной. Фото Копилка рецептов

Блюдо для фанатов сельди

Мы рассказывали, как приготовить немецкий салат с селедкой. Теперь делимся рецептом простой, но очень вкусной и питательной закуски без майонеза.

Блюдо максимально просто как по составу, так и процессу приготовления. Продукты пригодятся самые доступные. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Филе слабосоленой сельди – 3 шт.
  • Отварной картофель – 4 шт.
  • Соленые огурцы – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Укроп – пучок

Для маринада лука:

  • Яблочный уксус – 1 ст. л.
  • Вода 1 ст. л.
  • Сахар – 1/2 ч. л.

Для заправки:

  • Подсолнечное масло – 3 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Горчица столовая – 1 ч. л.
  • Черный молотый перец – щепотка

Способ приготовления:

  1. Отвариваем картофель. Когда остынет, нарезаем кубиком. Отправляем в салатник.
  2. Соленые огурчики и слабосоленую сельдь нарезаем мелким кубиком. Тоже прибавляем.
  3. Мелко крошим пучок укропа. Маринуем лук. Для заправки смешиваем растительное масло, лимонный сок, столовую горчицу и черный молотый перец.

Хорошо перемешиваем и подаем на стол. По желанию можно добавить свежий зеленый лук, он будет очень кстати. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию.

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#Рецепт #Салат #Селедка