Самый простой шоколадный торт из трех яиц: бюджетно и безумно вкусно

Прекрасный десерт к празднику и на каждый день

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший заварной крем. Теперь делимся рецептом простого шоколадного торта.

С этим ленивым тортом совсем не нужно долго справляться. Все перемешиваем – и в духовку. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

мука – 150 г (1 стакан)

мак – 120 г (1 стакан)

кокосовая стружка – 100 г (1 стакан)

сахар – 200 г (1 стакан)

сливочное масло – 150 г

яйца – 3 шт

ванилин – 1 пачка

разрыхлитель – 1 ч.л.

цедра лимона – 1 ч.л.

сметана – 200г

соль – 1/4ч.л.

Для шоколадной заливки:

сливки 20% – 33% – 100 мл

шоколад темный – 150 г

масло сливочное – 150г

Способ приготовления:

В миску разбиваем 3 яйца, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером. К массе добавляем сметану, и сливочное масло, растопленное, но успевшее остыть. Перемешиваем, добавляем мак, кокосовую стружку, просеиваем муку с разрыхлителем и кладем цедру лимона. Выкладываем тесто на противень, смазанное маслом. Лопаткой разравниваем. Ставим в предварительно разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 30 минут. За 10 минут до готовности беремся за приготовление шоколадной заливки. В сотейник наливаем сливки и добавляем сливочное масло. Ставим на огонь, доводим до кипения. Тогда добавляем черный шоколад, огонь выключаем. Размешиваем до растворения шоколада. Горячий торт вынимаем. Сразу сверху заливаем горячей шоколадной заливкой. Так оставляем до полного остывания.

Вынимаем торт из формы, когда остынет. Также мы делились лайфхаком, который поможет просеивать муку.