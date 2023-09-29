Самый простой шоколадный торт из трех яиц: бюджетно и безумно вкусно
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Прекрасный десерт к празднику и на каждый день
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший заварной крем. Теперь делимся рецептом простого шоколадного торта.
С этим ленивым тортом совсем не нужно долго справляться. Все перемешиваем – и в духовку. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- мука – 150 г (1 стакан)
- мак – 120 г (1 стакан)
- кокосовая стружка – 100 г (1 стакан)
- сахар – 200 г (1 стакан)
- сливочное масло – 150 г
- яйца – 3 шт
- ванилин – 1 пачка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- цедра лимона – 1 ч.л.
- сметана – 200г
- соль – 1/4ч.л.
Для шоколадной заливки:
- сливки 20% – 33% – 100 мл
- шоколад темный – 150 г
- масло сливочное – 150г
Способ приготовления:
- В миску разбиваем 3 яйца, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером. К массе добавляем сметану, и сливочное масло, растопленное, но успевшее остыть.
- Перемешиваем, добавляем мак, кокосовую стружку, просеиваем муку с разрыхлителем и кладем цедру лимона.
- Выкладываем тесто на противень, смазанное маслом. Лопаткой разравниваем. Ставим в предварительно разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 30 минут.
- За 10 минут до готовности беремся за приготовление шоколадной заливки. В сотейник наливаем сливки и добавляем сливочное масло.
- Ставим на огонь, доводим до кипения. Тогда добавляем черный шоколад, огонь выключаем. Размешиваем до растворения шоколада.
- Горячий торт вынимаем. Сразу сверху заливаем горячей шоколадной заливкой. Так оставляем до полного остывания.
Вынимаем торт из формы, когда остынет. Также мы делились лайфхаком, который поможет просеивать муку.