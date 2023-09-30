И к праздничному столу, и на каждый день: рецепт фантастического пирога с капустой
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Это блюдо традиционно готовили на Покров Пресвятой Богородицы
В воскресенье, 1 октября, в Украине отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В основу этого праздника легли предания о видении Пресвятой Девы Богородицы в одном из храмов Константинополя. По описаниям, Святая Мария явилась в церковь в сопровождении ангелов и других святых, распростерла над верующими мантию со своей головы и молилась вместе с ними о мире.
На праздничном столе в этот день стояло много сдобных сладких и соленых блюд. Во главе стола всегда был традиционный пирог, который чаще всего готовился с тушеной капустой. Вместе с "УНИАН" поделимся его рецептом.
Как приготовить пирог с капустой на дрожжах
Ингредиенты
Для опары:
- молоко — 300 мл.;
- сахар — 4 ст.л.;
- мука пшеничная — 6 ст.л.;
- дрожжи сухие — 11 г.
Для теста:
- яйцо куриное — 2 шт.;
- соль — 1 ч.л.;
- масло подсолнечное — 130 мл.;
- мука пшеничная — 450 г.
Для начинки:
- капуста — 1/2 кочана.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.
Способ приготовления:
- Лук и морковь очистите, помойте. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте натертую морковь и обжаривайте еще 2 минуты.
- Капусту нашинкуйте, посолите, поперчите, добавить к луку и моркови, тушите до готовности.
- Дрожжи разведите в теплом молоке, туда же добавьте все ингредиенты для опары. Замесите тесто и оставьте на полчаса. Через 30 минут добавьте взбитые с солью яйца, растительное масло и замесите тесто, постепенно подсыпая муку.
- Получившееся тесто разделите на две части, оставьте их "отдохнут" на полчаса. Через 30 минут каждую часть раскатайте. На одну часть выложите начинку, накройте вторым пластом и защепите края.
- Смажьте пирог молоком и отправьте запекать в духовку на 30 минут при температуре 200°C.
А чтобы пирог долго не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Хитрость от "Телеграфа" сохранит выпечку свежей на долгое время.