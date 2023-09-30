И к праздничному столу, и на каждый день: рецепт фантастического пирога с капустой

Это блюдо традиционно готовили на Покров Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 1 октября, в Украине отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В основу этого праздника легли предания о видении Пресвятой Девы Богородицы в одном из храмов Константинополя. По описаниям, Святая Мария явилась в церковь в сопровождении ангелов и других святых, распростерла над верующими мантию со своей головы и молилась вместе с ними о мире.

На праздничном столе в этот день стояло много сдобных сладких и соленых блюд. Во главе стола всегда был традиционный пирог, который чаще всего готовился с тушеной капустой. Вместе с "УНИАН" поделимся его рецептом.

Как приготовить пирог с капустой на дрожжах

Ингредиенты

Для опары:

молоко — 300 мл.;

сахар — 4 ст.л.;

мука пшеничная — 6 ст.л.;

дрожжи сухие — 11 г.

Для теста:

яйцо куриное — 2 шт.;

соль — 1 ч.л.;

масло подсолнечное — 130 мл.;

мука пшеничная — 450 г.

Для начинки:

капуста — 1/2 кочана.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.

Способ приготовления:

Лук и морковь очистите, помойте. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте натертую морковь и обжаривайте еще 2 минуты. Капусту нашинкуйте, посолите, поперчите, добавить к луку и моркови, тушите до готовности. Дрожжи разведите в теплом молоке, туда же добавьте все ингредиенты для опары. Замесите тесто и оставьте на полчаса. Через 30 минут добавьте взбитые с солью яйца, растительное масло и замесите тесто, постепенно подсыпая муку. Получившееся тесто разделите на две части, оставьте их "отдохнут" на полчаса. Через 30 минут каждую часть раскатайте. На одну часть выложите начинку, накройте вторым пластом и защепите края. Смажьте пирог молоком и отправьте запекать в духовку на 30 минут при температуре 200°C.

А чтобы пирог долго не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Хитрость от "Телеграфа" сохранит выпечку свежей на долгое время.