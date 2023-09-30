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И к праздничному столу, и на каждый день: рецепт фантастического пирога с капустой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая выпечка всегда была во главе стола на праздник
Такая выпечка всегда была во главе стола на праздник. Фото life.nv.ua

Это блюдо традиционно готовили на Покров Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 1 октября, в Украине отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В основу этого праздника легли предания о видении Пресвятой Девы Богородицы в одном из храмов Константинополя. По описаниям, Святая Мария явилась в церковь в сопровождении ангелов и других святых, распростерла над верующими мантию со своей головы и молилась вместе с ними о мире.

На праздничном столе в этот день стояло много сдобных сладких и соленых блюд. Во главе стола всегда был традиционный пирог, который чаще всего готовился с тушеной капустой. Вместе с "УНИАН" поделимся его рецептом.

Как приготовить пирог с капустой на дрожжах

Ингредиенты

Для опары:

  • молоко — 300 мл.;
  • сахар — 4 ст.л.;
  • мука пшеничная — 6 ст.л.;
  • дрожжи сухие — 11 г.

Для теста:

  • яйцо куриное — 2 шт.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • масло подсолнечное — 130 мл.;
  • мука пшеничная — 450 г.

Для начинки:

  • капуста — 1/2 кочана.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь очистите, помойте. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте натертую морковь и обжаривайте еще 2 минуты.
  2. Капусту нашинкуйте, посолите, поперчите, добавить к луку и моркови, тушите до готовности.
  3. Дрожжи разведите в теплом молоке, туда же добавьте все ингредиенты для опары. Замесите тесто и оставьте на полчаса. Через 30 минут добавьте взбитые с солью яйца, растительное масло и замесите тесто, постепенно подсыпая муку.
  4. Получившееся тесто разделите на две части, оставьте их "отдохнут" на полчаса. Через 30 минут каждую часть раскатайте. На одну часть выложите начинку, накройте вторым пластом и защепите края.
  5. Смажьте пирог молоком и отправьте запекать в духовку на 30 минут при температуре 200°C.

А чтобы пирог долго не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Хитрость от "Телеграфа" сохранит выпечку свежей на долгое время.

Теги:
#Рецепт #Покров #Готовим дома #Пирог с капустой