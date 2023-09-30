Самые лучшие оладьи получатся по этому рецепту: вы будете завтракать только так
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
У вас будут получаться самые пышные оладьи
Какая бы погода ни была за окном, с каким бы настроением вы не поднимались, воздушные и нежные на вкус оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. Они идеальные в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.
Рецептов приготовления оладий невероятное множество. Однако не всегда они получаются пышными, или опадают сразу же после попадания на тарелку. Поэтому вместе с "РБК-Украина" поделимся проверенным рецептом нежных и воздушных оладий, которые будут всегда получаться.
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- кефир — 250 мл
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- растительное масло — 5 ст. л.
Способ приготовления:
- В большой миске взбейте яйцо с солью. Постепенно добавляйте сахар, теплый кефир и все хорошо вымешивайте до однородности и полного растворения сахара.
- В массу добавьте муку, вымесите до однородного состояния. Туда же отправьте разрыхлитель и соду, тщательно все перемешайте. Готовое тесто накройте крышкой или пленкой, оставьте на 10 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой оладьи, придерживаясь четкой пропорции: 1 ложка — 1 оладий.
- Оладьи обжаривайте на среднем огне до появления мелких пузырьков, переверните и обжарьте до золотистого цвета. Готовое блюдо выложите на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
Подавайте оладьи со сгущенным молоком или кофейным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!