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Самые лучшие оладьи получатся по этому рецепту: вы будете завтракать только так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Классические блины заиграют новым вкусом
Классические блины заиграют новым вкусом. Фото babusyni-retsepty

У вас будут получаться самые пышные оладьи

Какая бы погода ни была за окном, с каким бы настроением вы не поднимались, воздушные и нежные на вкус оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. Они идеальные в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.

Рецептов приготовления оладий невероятное множество. Однако не всегда они получаются пышными, или опадают сразу же после попадания на тарелку. Поэтому вместе с "РБК-Украина" поделимся проверенным рецептом нежных и воздушных оладий, которые будут всегда получаться.

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • кефир — 250 мл
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В большой миске взбейте яйцо с солью. Постепенно добавляйте сахар, теплый кефир и все хорошо вымешивайте до однородности и полного растворения сахара.
  2. В массу добавьте муку, вымесите до однородного состояния. Туда же отправьте разрыхлитель и соду, тщательно все перемешайте. Готовое тесто накройте крышкой или пленкой, оставьте на 10 минут.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой оладьи, придерживаясь четкой пропорции: 1 ложка — 1 оладий.
  4. Оладьи обжаривайте на среднем огне до появления мелких пузырьков, переверните и обжарьте до золотистого цвета. Готовое блюдо выложите на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте оладьи со сгущенным молоком или кофейным кремом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Готовим дома