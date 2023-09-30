Необычный ингредиент и ни грамма мяса: для всех будет сюрпризом, из чего эти котлеты

Очень необычный рецепт биточков

Вкусные и сочные котлеты мы любим с детства. Рецептов их невероятное количество и у каждого кулинара есть свой любимый.

Пробовали ли вы приготовить котлеты без мяса? Если нет, попробуйте. Cookery предлагает удивить близких и заменить фарш яйцами. Такие яичные котлетки будут идеальным завтраком, отличным дополнением к обеду или сытным ужином.

Как приготовить яичные котлеты

Ингредиенты:

яйцо – 6 шт.;

лук репчатый – 1 пучок;

свежий укроп, лук – 1 пучок;

крупа манная – 2 ст. л.;

мука пшеничная – 1 ст. л.;

сухари панировочные – 100 г;

сметана – 1 ст. л.;

уксус столовый 9% – 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый – по своему вкусу;

масло растительное – для жарки.

Способ приготовления:

Яйца кладем в глубокую кастрюлю, заливаем водой, добавляем уксус и соль, доводим до кипения и варим 10-12 минут, охлаждаем. Зеленый лук и укроп моем, мелко нарезаем и выкладываем в глубокую миску. В другую тарелку насыпаем панировочные сухари. Яйца чистим, натираем на мелкой или средней терке, смешиваем с зеленью. Туда же добавляем сметану, просеянную пшеничную муку, манную крупу, соль и перец по вкусу. Все перемешиваем до однородности. Столовой ложкой набираем фарш, мокрыми руками формируем котлету, обваливаем ее в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Котлеты обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Рекомендуем также приготовить мясные домашние котлеты по проверенному рецепту "Телеграфа". С их приготовлением справится даже начинающий кулинар.