Необычный ингредиент и ни грамма мяса: для всех будет сюрпризом, из чего эти котлеты
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Очень необычный рецепт биточков
Вкусные и сочные котлеты мы любим с детства. Рецептов их невероятное количество и у каждого кулинара есть свой любимый.
Пробовали ли вы приготовить котлеты без мяса? Если нет, попробуйте. Cookery предлагает удивить близких и заменить фарш яйцами. Такие яичные котлетки будут идеальным завтраком, отличным дополнением к обеду или сытным ужином.
Как приготовить яичные котлеты
Ингредиенты:
- яйцо – 6 шт.;
- лук репчатый – 1 пучок;
- свежий укроп, лук – 1 пучок;
- крупа манная – 2 ст. л.;
- мука пшеничная – 1 ст. л.;
- сухари панировочные – 100 г;
- сметана – 1 ст. л.;
- уксус столовый 9% – 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый – по своему вкусу;
- масло растительное – для жарки.
Способ приготовления:
- Яйца кладем в глубокую кастрюлю, заливаем водой, добавляем уксус и соль, доводим до кипения и варим 10-12 минут, охлаждаем.
- Зеленый лук и укроп моем, мелко нарезаем и выкладываем в глубокую миску. В другую тарелку насыпаем панировочные сухари.
- Яйца чистим, натираем на мелкой или средней терке, смешиваем с зеленью. Туда же добавляем сметану, просеянную пшеничную муку, манную крупу, соль и перец по вкусу. Все перемешиваем до однородности.
- Столовой ложкой набираем фарш, мокрыми руками формируем котлету, обваливаем ее в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Котлеты обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Рекомендуем также приготовить мясные домашние котлеты по проверенному рецепту "Телеграфа". С их приготовлением справится даже начинающий кулинар.