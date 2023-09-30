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Ни мороки, ни дорогих продуктов: вы приготовите этот салат за пять минут из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Изысканное блюдо без особых хлопот
Изысканное блюдо без особых хлопот. Фото babusyni-retsepty

Сэкономит вам время и деньги

Разнообразные салаты присутствуют чуть ли не на каждом столе практически ежедневно. Их рецептов невероятное количество: овощные или фруктовые, мясные или рыбные. Для приготовления этого блюда вы можете порезать и перемешать все ингредиенты, а можете выложить все продукты слоями – все зависит от вашего желания.

"Бабусині рецепти" рассказывают, как приготовить самый простой салат из колбасы, сыра и помидор. Вам просто нужно все порезать, добавить чеснок, посолить, заправить майонезом и перемешать. Блюдо будет очень кстати, если вы проголодались или ждете неожиданных гостей. Пару минут времени и бюджетные ингредиенты — и невероятный салат на столе.

Как приготовить простой салат

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 шт.;
  • колбаса копченая – 200 г;
  • творог – 50 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • майонез – 1 ст.л.;
  • соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем, удаляем плодоножку, нарезаем кубиками среднего или маленького размера.
  2. Колбасу нарезаем небольшими кубиками и добавляем в помидоры.
  3. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем в колбасу и помидоры. Все солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
  4. Сыр натираем на мелких зубчиках терки. Добавляем продукт в салат или украшаем вместе с нарезанным зеленым луком. Блюдо готовое, вкусное.

Рекомендуем приготовить фантастический салат с курицей и грибами по рецепту "Телеграфа". Его полюбите и вы, и ваша семья.

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