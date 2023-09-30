Ни мороки, ни дорогих продуктов: вы приготовите этот салат за пять минут из трех ингредиентов
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Сэкономит вам время и деньги
Разнообразные салаты присутствуют чуть ли не на каждом столе практически ежедневно. Их рецептов невероятное количество: овощные или фруктовые, мясные или рыбные. Для приготовления этого блюда вы можете порезать и перемешать все ингредиенты, а можете выложить все продукты слоями – все зависит от вашего желания.
"Бабусині рецепти" рассказывают, как приготовить самый простой салат из колбасы, сыра и помидор. Вам просто нужно все порезать, добавить чеснок, посолить, заправить майонезом и перемешать. Блюдо будет очень кстати, если вы проголодались или ждете неожиданных гостей. Пару минут времени и бюджетные ингредиенты — и невероятный салат на столе.
Как приготовить простой салат
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.;
- колбаса копченая – 200 г;
- творог – 50 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез – 1 ст.л.;
- соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Помидоры моем, удаляем плодоножку, нарезаем кубиками среднего или маленького размера.
- Колбасу нарезаем небольшими кубиками и добавляем в помидоры.
- Чеснок пропускаем через пресс, добавляем в колбасу и помидоры. Все солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
- Сыр натираем на мелких зубчиках терки. Добавляем продукт в салат или украшаем вместе с нарезанным зеленым луком. Блюдо готовое, вкусное.
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