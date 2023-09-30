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Любая выпечка с яблоками будет идеальной: эта начинка никогда не вытечет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Очень простой вариант для любимых пирожков и пирогов
Очень простой вариант для любимых пирожков и пирогов. Фото shuba.life

Лучшая выпечка получится с этой начинкой

Когда за окнами осень, нет ничего лучше, чем приготовление домашней выпечки – это идеальное занятие для этого сезона. Аромат домашних вкусностей наполнит жилище особым теплом. Вам остается только заварить чай и наслаждаться вместе с близкими и друзьями вкусом.

Выпечка с яблоками – едва ли не самая популярная осенью, ведь именно этот фрукт – король сезона. И если вы уже перепробовали все рецепты шарлотки, то стоит попробовать пирожки или пироги с яблоками. А рецепт самой вкусной яблочной начинки вам подскажет Рixelinform.

Как приготовить яблочную начинку для пирогов

Ингредиенты на килограмм теста:

  • 800 г яблок;
  • 30 г сливочного масла;
  • 1/2 чайной ложки корицы;
  • 80 г сахара;
  • 0,5 чайной ложки кукурузного крахмала.

Способ приготовления:

  1. Яблоки следует вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками.
  2. Яблочные кусочки нужно выложить в сковороду со сливочным маслом, добавить маленькое количество сахара и жарить в течение 7 минут, постоянно помешивая.
  3. К яблокам следует добавить крахмал, корицу и оставшуюся часть сахара. Получившуюся массу следует жарить на слабом огне в течение 2 минут, постоянно помешивая.
  4. Спустя указанное время можно снимать начинку с огня и переходить к дальнейшему приготовлению выпечки.

Рекомендуем приготовить пирог с яблоками по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием! Приятного аппетита!

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#Рецепт #Начинка #Яблочный пирог #Готовим дома