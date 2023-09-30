Любая выпечка с яблоками будет идеальной: эта начинка никогда не вытечет

Лучшая выпечка получится с этой начинкой

Когда за окнами осень, нет ничего лучше, чем приготовление домашней выпечки – это идеальное занятие для этого сезона. Аромат домашних вкусностей наполнит жилище особым теплом. Вам остается только заварить чай и наслаждаться вместе с близкими и друзьями вкусом.

Выпечка с яблоками – едва ли не самая популярная осенью, ведь именно этот фрукт – король сезона. И если вы уже перепробовали все рецепты шарлотки, то стоит попробовать пирожки или пироги с яблоками. А рецепт самой вкусной яблочной начинки вам подскажет Рixelinform.

Как приготовить яблочную начинку для пирогов

Ингредиенты на килограмм теста:

800 г яблок;

30 г сливочного масла;

1/2 чайной ложки корицы;

80 г сахара;

0,5 чайной ложки кукурузного крахмала.

Способ приготовления:

Яблоки следует вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками. Яблочные кусочки нужно выложить в сковороду со сливочным маслом, добавить маленькое количество сахара и жарить в течение 7 минут, постоянно помешивая. К яблокам следует добавить крахмал, корицу и оставшуюся часть сахара. Получившуюся массу следует жарить на слабом огне в течение 2 минут, постоянно помешивая. Спустя указанное время можно снимать начинку с огня и переходить к дальнейшему приготовлению выпечки.

Рекомендуем приготовить пирог с яблоками по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием! Приятного аппетита!