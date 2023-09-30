Никакой "Нутеллы" и покупной сгущенки: этот шоколадный крем вы приготовите за пару взмахов руки

Лучшее, что может быть к оладьям и блинам

Что может быть утром вкуснее любимых блинов или пышных оладий? Только блины и оладьи со вкусным шоколадным соусом.

Если вы думаете, что приготовить такой топинг сложно, то "Це Смак" заверит вас в другом. Всего 20 минут – и аппетитный медово-шоколадный соус на столе. С этим рецептом вы точно забудете о дорогой "Нутелле" или магазинной сгущенке.

Как приготовить горячий шоколадный соус для блинов

Ингредиенты на 4 порции:

черный шоколад – 110 г

сливки – 150 мл;

сахар – 0,5 ст.;

мед – 3 ст. л.;

сливочное масло – 2 ст. л.;

соль – 1 щепотка;

ванильный экстракт – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Плитку шоколада мелко раскрошите или нарежьте. Половину измельченной стружки засыпьте в кастрюльку, добавьте мед, сахар, сливки, масло, посолите и поставьте на огонь. Постоянно помешивая венчиком, дождитесь образования пузырей по краям. Огонь убавьте. Интенсивно помешивая, готовьте смесь еще 7-10 минут. Через указанный срок снимите кастрюлю с плиты. В полученную массу добавьте оставшийся ваниль и шоколад. Все тщательно перемешайте до однородного состояния. Остудите и продолжайте помешивать еще 5 минут, пока соус не загустеет.

К любимым оладьям можно приготовить также кофейный крем по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!