"Баунти" дома: три ингредиента - и конфетки на столе

Сладости готовятся за считанные минуты

Конфеты – это сладости, которые не обязательно покупать в магазине. Вы можете приготовить их и дома, сделав любимую вкуснятину более полезной.

Это касается даже "Баунти". Кто бы мог подумать, что по рецепту "УНИАН" их можно приготовить дома всего из трех ингредиентов. Ещё одна причина приготовить домашние шоколадные конфеты — уверенность в составе. Вы точно будете знать, что десерт приготовлен из лучших ингредиентов.

Как приготовить дома конфеты "Баунти"

Ингредиенты:

кокосовая стружка — 300 г;

сгущенное молоко — 220 г;

молочный шоколад — 200 г.

Способ приготовления:

Кокосовую стружку медленно добавляйте в сгущенное молоко и смешивайте. У вас должна получиться густая масса, которая не растекается. Из полученной массы сформируйте конфеты и выложите их на пергамент. Накройте их сверху пленкой и отправьте в морозилку на 20-30 минут. В это время растопите на водяной бане либо в микроволновке шоколад. В застывшие конфеты воткните вилку и окуните сладости в растопленный шоколад. Отправьте их в холодильник на насколько часов для застывания.

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