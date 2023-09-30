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На следующий день будет только вкуснее: самый простой рецепт солянки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Весь вкус в простоте
Весь вкус в простоте. Фото shuba.life

Для ее приготовления вы не будете долго стоять на кухне

Солянка — одно из блюд, которое не даст замерзнуть осенью. И если вы уже освоили классический рецепт блюда, самое время для экспериментов.

Насыщенная овощная солянка по рецепту Shuba идеально подойдет для любителей солений, а готовится она намного проще. Только не съедайте все блюдо полностью — на следующий день солянка станет только вкуснее!

Как приготовить солянку с колбасой, солеными огурцами и оливками

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель — 450 г;
  • вода — 2 л;
  • лук желтый репчатый — 120 г;
  • морковь — 100 г;
  • огурцы соленые — 70 г;
  • сырокопченая колбаса — 450 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец черный, горошек — 3 шт.;
  • масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;
  • сметана 20% — 175 г;
  • паста томатная — 3 ст. л.;
  • оливки зеленые — 30 г;
  • лимон, сок — 20 мл;
  • соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель почистите, нарежьте небольшими кубиками, отправьте в подсоленную воду вариться.
  2. Лук очистите, нарежьте кубиками, отправьте жариться на сковороде с растительным маслом. Туда же добавьте натертую на крупной терке почищенную морковь, жарьте до подрумянивания. После добавьте колбасу, нарезанные огурцы, сметану и томатную пасту. Перемешайте и протушите вместе.
  3. Когда картофель почти сварится, добавьте зажарку, лавровый лист, перец. По желанию можете отправить в кастрюлю мелко нарезанные петрушку, укроп и зеленый лук и проварите еще 15 минут.
  4. В конце приготовления добавьте нарезанные половинками зеленоватые оливки без косточек.

Солянка готова. Подавайте ее с пышными погачами на кефире по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Солянка #Первое блюдо #Готовим дома