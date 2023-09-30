На следующий день будет только вкуснее: самый простой рецепт солянки
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Для ее приготовления вы не будете долго стоять на кухне
Солянка — одно из блюд, которое не даст замерзнуть осенью. И если вы уже освоили классический рецепт блюда, самое время для экспериментов.
Насыщенная овощная солянка по рецепту Shuba идеально подойдет для любителей солений, а готовится она намного проще. Только не съедайте все блюдо полностью — на следующий день солянка станет только вкуснее!
Как приготовить солянку с колбасой, солеными огурцами и оливками
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель — 450 г;
- вода — 2 л;
- лук желтый репчатый — 120 г;
- морковь — 100 г;
- огурцы соленые — 70 г;
- сырокопченая колбаса — 450 г;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец черный, горошек — 3 шт.;
- масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;
- сметана 20% — 175 г;
- паста томатная — 3 ст. л.;
- оливки зеленые — 30 г;
- лимон, сок — 20 мл;
- соль, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель почистите, нарежьте небольшими кубиками, отправьте в подсоленную воду вариться.
- Лук очистите, нарежьте кубиками, отправьте жариться на сковороде с растительным маслом. Туда же добавьте натертую на крупной терке почищенную морковь, жарьте до подрумянивания. После добавьте колбасу, нарезанные огурцы, сметану и томатную пасту. Перемешайте и протушите вместе.
- Когда картофель почти сварится, добавьте зажарку, лавровый лист, перец. По желанию можете отправить в кастрюлю мелко нарезанные петрушку, укроп и зеленый лук и проварите еще 15 минут.
- В конце приготовления добавьте нарезанные половинками зеленоватые оливки без косточек.
Солянка готова. Подавайте ее с пышными погачами на кефире по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!