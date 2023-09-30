На следующий день будет только вкуснее: самый простой рецепт солянки

Для ее приготовления вы не будете долго стоять на кухне

Солянка — одно из блюд, которое не даст замерзнуть осенью. И если вы уже освоили классический рецепт блюда, самое время для экспериментов.

Насыщенная овощная солянка по рецепту Shuba идеально подойдет для любителей солений, а готовится она намного проще. Только не съедайте все блюдо полностью — на следующий день солянка станет только вкуснее!

Как приготовить солянку с колбасой, солеными огурцами и оливками

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 450 г;

вода — 2 л;

лук желтый репчатый — 120 г;

морковь — 100 г;

огурцы соленые — 70 г;

сырокопченая колбаса — 450 г;

лавровый лист — 2 шт.;

перец черный, горошек — 3 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;

сметана 20% — 175 г;

паста томатная — 3 ст. л.;

оливки зеленые — 30 г;

лимон, сок — 20 мл;

соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель почистите, нарежьте небольшими кубиками, отправьте в подсоленную воду вариться. Лук очистите, нарежьте кубиками, отправьте жариться на сковороде с растительным маслом. Туда же добавьте натертую на крупной терке почищенную морковь, жарьте до подрумянивания. После добавьте колбасу, нарезанные огурцы, сметану и томатную пасту. Перемешайте и протушите вместе. Когда картофель почти сварится, добавьте зажарку, лавровый лист, перец. По желанию можете отправить в кастрюлю мелко нарезанные петрушку, укроп и зеленый лук и проварите еще 15 минут. В конце приготовления добавьте нарезанные половинками зеленоватые оливки без косточек.

Солянка готова. Подавайте ее с пышными погачами на кефире по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!