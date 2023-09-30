Близкие удивятся, но съедят за секунды: фантастический рецепт макарон с секретом
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Кто бы мог подумать, что так можно готовить
Тыква — полезный продукт. Из нее можно приготовить вкусное варенье или фантастический пирог.
А еще тыква отлично дополнит макароны с беконом. Такое волшебное блюдо по рецепту Shuba вы будете готовить вновь и вновь.
Как приготовить макароны с тыквой и беконом
Ингредиенты на 4 порции:
- макароны — 400 г;
- тыква — 400 г;
- бекон — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло сливочное 73% — 40 г;
- твердый сыр — 60 г;
- сметана 15% — 100 г;
- соль, перец черный молотый, смесь специй универсальная — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте.
- Разогрейте сковороду с 20 подсолнечного масла. Обжарьте до прозрачности лук. Добавьте кубики тыквы и готовьте 20 минут помешивая. Посолите и поперчите.
- Макароны отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Слейте воду, добавьте 20 г сливочного масла.
- Бекон нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде до зарумянивания. Сыр натрите на крупную терку.
- К макаронам добавьте тыкву с луком, приправьте. Добавьте сметану, сыр, бекон и перемешайте. Прогрейте несколько минут, чтобы расплавился сыр и подавайте блюдо горячим.
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