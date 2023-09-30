Сметете всю скумбрию в магазине: хитрый рецепт котлет
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Необычно, вкусно и сытно
Что может быть вкуснее сочных и ароматных котлет? Мы уже приготовили невероятное количество биточков и если вы готовы к экспериментам, то этот рецепт для вас.
В холодильнике спряталась баночка скумбрии в масле, а в шкафчике немного пшена? Тогда приготовьте необычные котлетки по рецепту Shuba. Кстати, масло из консервов лучше сразу слить, а специи и косточки — выбрать. Чтобы биточки получились пышными и не разваливались, в фарш обязательно добавьте сырое яйцо, а для сочности — пассированный лук.
Как приготовить пшенные котлеты с консервированной скумбрией
Ингредиенты на 6 порций:
- скумбрия в масле — 180 г;
- пшено — 200 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 10 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Пшено обдайте кипятком и слегка обсушите — так из крупы выйдет горечь. Отварите и охладите пшено.
- Отправьте в кашу измельченный лук и мелко порезанную рыбу.
- Яичный желток отделите от белка и взбейте венчиком. Желток добавьте в фарш, туда же отправьте специи и все тщательно перемешайте.
- Для пышности в фарш добавьте взбитый белок и опять перемешайте.
- Смоченными в воде руками сформируйте небольшие котлеты, по желанию обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте биточки до готовности на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Если вы любите рыбу, предлагаем попробовать шашлык из скумбрии по рецепту "Телеграфа". Эту вкуснятину у вас будут просить постоянно.