Сметете всю скумбрию в магазине: хитрый рецепт котлет

Необычно, вкусно и сытно

Что может быть вкуснее сочных и ароматных котлет? Мы уже приготовили невероятное количество биточков и если вы готовы к экспериментам, то этот рецепт для вас.

В холодильнике спряталась баночка скумбрии в масле, а в шкафчике немного пшена? Тогда приготовьте необычные котлетки по рецепту Shuba. Кстати, масло из консервов лучше сразу слить, а специи и косточки — выбрать. Чтобы биточки получились пышными и не разваливались, в фарш обязательно добавьте сырое яйцо, а для сочности — пассированный лук.

Как приготовить пшенные котлеты с консервированной скумбрией

Ингредиенты на 6 порций:

скумбрия в масле — 180 г;

пшено — 200 г;

лук репчатый — 2 шт.;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

масло подсолнечное — 10 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Пшено обдайте кипятком и слегка обсушите — так из крупы выйдет горечь. Отварите и охладите пшено. Отправьте в кашу измельченный лук и мелко порезанную рыбу. Яичный желток отделите от белка и взбейте венчиком. Желток добавьте в фарш, туда же отправьте специи и все тщательно перемешайте. Для пышности в фарш добавьте взбитый белок и опять перемешайте. Смоченными в воде руками сформируйте небольшие котлеты, по желанию обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте биточки до готовности на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Если вы любите рыбу, предлагаем попробовать шашлык из скумбрии по рецепту "Телеграфа". Эту вкуснятину у вас будут просить постоянно.