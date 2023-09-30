Готовая закуска на праздничный стол: зимой останется только открыть банку
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Такой салат приготовить очень легко и просто
Мы рассказывали, как вкусно приготовить салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом замечательной заготовки на праздничный стол.
Зимой остается только открыть банку и выложить салат на миску для подачи. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Баклажаны небольшого размера – 2 кг;
- Морковка – 500 г;
- Лук репчатый – 300-330 г;
- Чеснок – 1-1.5 головки;
- Рафинированное подсолнечное масло (без запаха) – 100 мл;
- Готовая смесь специй для моркови по-корейски.
Для маринада:
- Вода – 900 мл;
- Уксус столовый 9% – 120 мл;
- Сахарный песок – 180 г;
- Соль – 3.5 ст. л.
Способ приготовления:
- Моем баклажаны, нарезаем их кольцами толщиной не более 1 см. Укладываем на противень, застеленный пергаментом. Слегка подсаливаем и смазываем маслом.
- Запекаем в духовке при 180 С в течение 8-10 минут с одной стороны. Тогда достаем, переворачиваем, и снова ставим в духовку на 8-10 минут.
- Нарезаем тонкими полукольцами лук. Морковь натираем на мелкой терке. Выкладываем в глубокую миску.
- В сковороде разогреваем указанное количество растительного масла, добавляем смесь специй. Перемешиваем, заливаем горячим маслом лук с морковью. Накрываем крышкой, оставляем постоять минут 20.
- Начинаем вкладывать салат в стерилизованные сухие банки. Выкладываем слои: баклажаны, морковь лук. Повторяем.
- Для маринада воду разогреваем, растворяем в ней сахар и соль. Когда закипит, вливаем уксус, перемешиваем и сразу снимаем с плиты.
- Горячим маринадом заливаем банки вверх. Немного накрываем крышками, стерилизуем еще раз. Маленькие баночки стерилизуются примерно 15-18 минут. Закрываем по технологии.
Такое угощение будет уместно на любом столе. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть капусту на зиму.