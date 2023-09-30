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Готовая закуска на праздничный стол: зимой останется только открыть банку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный несколько пикантный салат
Прекрасный несколько пикантный салат. Фото prostoway

Такой салат приготовить очень легко и просто

Мы рассказывали, как вкусно приготовить салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом замечательной заготовки на праздничный стол.

Зимой остается только открыть банку и выложить салат на миску для подачи. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Баклажаны небольшого размера – 2 кг;
  • Морковка – 500 г;
  • Лук репчатый – 300-330 г;
  • Чеснок – 1-1.5 головки;
  • Рафинированное подсолнечное масло (без запаха) – 100 мл;
  • Готовая смесь специй для моркови по-корейски.

Для маринада:

  • Вода – 900 мл;
  • Уксус столовый 9% – 120 мл;
  • Сахарный песок – 180 г;
  • Соль – 3.5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Моем баклажаны, нарезаем их кольцами толщиной не более 1 см. Укладываем на противень, застеленный пергаментом. Слегка подсаливаем и смазываем маслом.
  2. Запекаем в духовке при 180 С в течение 8-10 минут с одной стороны. Тогда достаем, переворачиваем, и снова ставим в духовку на 8-10 минут.
  3. Нарезаем тонкими полукольцами лук. Морковь натираем на мелкой терке. Выкладываем в глубокую миску.
  4. В сковороде разогреваем указанное количество растительного масла, добавляем смесь специй. Перемешиваем, заливаем горячим маслом лук с морковью. Накрываем крышкой, оставляем постоять минут 20.
  5. Начинаем вкладывать салат в стерилизованные сухие банки. Выкладываем слои: баклажаны, морковь лук. Повторяем.
  6. Для маринада воду разогреваем, растворяем в ней сахар и соль. Когда закипит, вливаем уксус, перемешиваем и сразу снимаем с плиты.
  7. Горячим маринадом заливаем банки вверх. Немного накрываем крышками, стерилизуем еще раз. Маленькие баночки стерилизуются примерно 15-18 минут. Закрываем по технологии.

Такое угощение будет уместно на любом столе. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть капусту на зиму.

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Заготовки на зиму #Консервация