Лучший рецепт: подойдет любая рыба, даже самая дешевая
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Действительно удивительно простой способ приготовления
Мы рассказывали, как приготовить удивительную вареную скумбрию. Теперь делимся рецептом еще одного вкуснейшего рыбного блюда.
Для этого рецепта хорошо подойдет минтай, палтус, щепа. Но с шапочкой из сметаны и моркови можно приготовить любую рыбу – получится очень аппетитно. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- минтай — 600 г;
- морковь — 150 г;
- сметана — 150 г;
- соль, специи для рыбы.
Способ приготовления:
- Если основной ингредиент заморожен – бережно размораживаем. Если рыба целая — трогаем, зачищаем, моем и отделяем филе. Готовую для приготовления рыбу нарезаем на порционные куски.
- Морковь чистим, моем, натираем. Сырой смешиваем со сметаной. Добавляем немного соли, перца, специй.
- Рыбу выкладываем в форму для запекания. Посыпаем солью и специями для рыбы.
- Выкладываем морковную массу на рыбу и разравниваем по всей поверхности. Ставим в разогретую духовку. Готовим на 40 минут при 180 градусах.
Рыбка получается очень вкусная и сочная. Также мы делились рецептом вкусной намазки на бутерброды.