Лучший рецепт: подойдет любая рыба, даже самая дешевая

Действительно удивительно простой способ приготовления

Мы рассказывали, как приготовить удивительную вареную скумбрию. Теперь делимся рецептом еще одного вкуснейшего рыбного блюда.

Для этого рецепта хорошо подойдет минтай, палтус, щепа. Но с шапочкой из сметаны и моркови можно приготовить любую рыбу – получится очень аппетитно. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

минтай — 600 г;

морковь — 150 г;

сметана — 150 г;

соль, специи для рыбы.

Способ приготовления:

Если основной ингредиент заморожен – бережно размораживаем. Если рыба целая — трогаем, зачищаем, моем и отделяем филе. Готовую для приготовления рыбу нарезаем на порционные куски. Морковь чистим, моем, натираем. Сырой смешиваем со сметаной. Добавляем немного соли, перца, специй. Рыбу выкладываем в форму для запекания. Посыпаем солью и специями для рыбы. Выкладываем морковную массу на рыбу и разравниваем по всей поверхности. Ставим в разогретую духовку. Готовим на 40 минут при 180 градусах.

Рыбка получается очень вкусная и сочная. Также мы делились рецептом вкусной намазки на бутерброды.