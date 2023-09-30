Все, что понадобится – пара яблок: самый вкусный рецепт печени

От такого блюда все будут в восторге

Мы рассказывали, как приготовить вкусные печеночные котлеты. Теперь делимся рецептом этого субпродукта, тушеного с яблоками.

Сочные ароматные дольки кислого яблочка прекрасно сочетаются с печенью. Рецептом поделились на портале "Советница". Это то, что обязательно стоит отведать, если любите печень.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

2 средних кислых ароматных яблока

3 средние луковицы

масло

мука

0,5 чайной ложки соли

четверть чайной ложки черного молотого перца

0,5 чайной ложки сладкой паприки

Способ приготовления:

Яблоки чистим от семян, нарезаем дольками. Обжариваем в масле по бокам на большом огне. Жарим до румяности. Переводим в отдельную тарелку. Лук нарезаем тонкими колечками. Обжариваем в масле до румяности, всыпаем паприку, перемешиваем. Переводим в яблоки. Печень зачищаем, нарезаем небольшими кусочками. Солим, перчим, перемешиваем. Обваливаем их в муке и жарим на большом огне, чтобы сразу образовалась корочка. К печени добавляем яблоки, лук. Накрываем сковороду крышкой, тушим на маленьком огне 7-10 мин.

Блюдо получается безумно вкусным. Сварите к ней вкусное картофельное пюре – и обед готов.