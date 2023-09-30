Все, что понадобится – пара яблок: самый вкусный рецепт печени
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От такого блюда все будут в восторге
Мы рассказывали, как приготовить вкусные печеночные котлеты. Теперь делимся рецептом этого субпродукта, тушеного с яблоками.
Сочные ароматные дольки кислого яблочка прекрасно сочетаются с печенью. Рецептом поделились на портале "Советница". Это то, что обязательно стоит отведать, если любите печень.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 2 средних кислых ароматных яблока
- 3 средние луковицы
- масло
- мука
- 0,5 чайной ложки соли
- четверть чайной ложки черного молотого перца
- 0,5 чайной ложки сладкой паприки
Способ приготовления:
- Яблоки чистим от семян, нарезаем дольками. Обжариваем в масле по бокам на большом огне. Жарим до румяности. Переводим в отдельную тарелку.
- Лук нарезаем тонкими колечками. Обжариваем в масле до румяности, всыпаем паприку, перемешиваем. Переводим в яблоки.
- Печень зачищаем, нарезаем небольшими кусочками. Солим, перчим, перемешиваем. Обваливаем их в муке и жарим на большом огне, чтобы сразу образовалась корочка.
- К печени добавляем яблоки, лук. Накрываем сковороду крышкой, тушим на маленьком огне 7-10 мин.
Блюдо получается безумно вкусным. Сварите к ней вкусное картофельное пюре – и обед готов.