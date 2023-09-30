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Все, что понадобится – пара яблок: самый вкусный рецепт печени

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Куриная печень тушеная с яблоками
Куриная печень тушеная с яблоками. Фото shuba.life

От такого блюда все будут в восторге

Мы рассказывали, как приготовить вкусные печеночные котлеты. Теперь делимся рецептом этого субпродукта, тушеного с яблоками.

Сочные ароматные дольки кислого яблочка прекрасно сочетаются с печенью. Рецептом поделились на портале "Советница". Это то, что обязательно стоит отведать, если любите печень.

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 2 средних кислых ароматных яблока
  • 3 средние луковицы
  • масло
  • мука
  • 0,5 чайной ложки соли
  • четверть чайной ложки черного молотого перца
  • 0,5 чайной ложки сладкой паприки

Способ приготовления:

  1. Яблоки чистим от семян, нарезаем дольками. Обжариваем в масле по бокам на большом огне. Жарим до румяности. Переводим в отдельную тарелку.
  2. Лук нарезаем тонкими колечками. Обжариваем в масле до румяности, всыпаем паприку, перемешиваем. Переводим в яблоки.
  3. Печень зачищаем, нарезаем небольшими кусочками. Солим, перчим, перемешиваем. Обваливаем их в муке и жарим на большом огне, чтобы сразу образовалась корочка.
  4. К печени добавляем яблоки, лук. Накрываем сковороду крышкой, тушим на маленьком огне 7-10 мин.

Блюдо получается безумно вкусным. Сварите к ней вкусное картофельное пюре – и обед готов.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Печень