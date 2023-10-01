Вам понадобится лаваш и немного фарша: этот завтрак будут просить каждое утро
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Вам даже не придется замешивать тесто
Сочный мясной рулет с начинкой – всегда хорошее решение и на повседневную, и праздники. Такое блюдо понравится и вам, и гостям, если будете готовить на какие-то праздники или просто дружеские посиделки.
Приготовить мясной рулет от "Бабусиних рецептів" вообще очень легко: вам просто нужно завернуть мясной фарш в лаваш и отправить в духовку. В результате вы получите сочные и нежные рулеты, которые у вас будут просить снова и снова.
Как приготовить мясной рулет
Ингредиенты:
- мясной фарш – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- соль – ½ ч. л.;
- черный перец – ⅓ ч. л.;
- красная паприка – щепотка;
- сушеный базилик – 1 ст. л.;
- сыр – 150 г;
- сметана – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лаваш 30х40 см – 4 шт.
Способ приготовления:
- Лук и морковь моем, чистим. Лук нарезаем крупными кубиками и измельчаем в блендере, морковь натираем на мелкой терке, вместе с луком выкладываем в фарш.
- Сладкий перец моем, чистим, нарезаем маленькими кубиками и добавляем в фарш. Все солим, перчим, добавляем специи и перемешиваем все вручную.
- Твердый сыр натираем на большой терке.
- Для приготовления соуса смешиваем сметану с яйцом, солим и перчим по вкусу.
- Лаваш выкладываем на стол, тонким слоем смазываем соусом. Сверху выкладываем сыр, накрываем вторым слоем лаваша.
- На второй лаваш выкладываем начинку из фарша, скручиваем в рулет мясной начинкой внутрь. Рулет помещаем на противень, смазанный подсолнечным маслом.
- Аналогично готовим второй рулет, выкладываем на противень к первому, смазываем их сметанным соусом и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.
Лаваш для такого рулета можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!