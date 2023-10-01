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Вам понадобится лаваш и немного фарша: этот завтрак будут просить каждое утро

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Невероятное сочетание лаваша и начинки понравится абсолютно всем
Невероятное сочетание лаваша и начинки понравится абсолютно всем. Фото krainau.com

Вам даже не придется замешивать тесто

Сочный мясной рулет с начинкой – всегда хорошее решение и на повседневную, и праздники. Такое блюдо понравится и вам, и гостям, если будете готовить на какие-то праздники или просто дружеские посиделки.

Приготовить мясной рулет от "Бабусиних рецептів" вообще очень легко: вам просто нужно завернуть мясной фарш в лаваш и отправить в духовку. В результате вы получите сочные и нежные рулеты, которые у вас будут просить снова и снова.

Как приготовить мясной рулет

Ингредиенты:

  • мясной фарш – 300 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • соль – ½ ч. л.;
  • черный перец – ⅓ ч. л.;
  • красная паприка – щепотка;
  • сушеный базилик – 1 ст. л.;
  • сыр – 150 г;
  • сметана – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лаваш 30х40 см – 4 шт.

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь моем, чистим. Лук нарезаем крупными кубиками и измельчаем в блендере, морковь натираем на мелкой терке, вместе с луком выкладываем в фарш.
  2. Сладкий перец моем, чистим, нарезаем маленькими кубиками и добавляем в фарш. Все солим, перчим, добавляем специи и перемешиваем все вручную.
  3. Твердый сыр натираем на большой терке.
  4. Для приготовления соуса смешиваем сметану с яйцом, солим и перчим по вкусу.
  5. Лаваш выкладываем на стол, тонким слоем смазываем соусом. Сверху выкладываем сыр, накрываем вторым слоем лаваша.
  6. На второй лаваш выкладываем начинку из фарша, скручиваем в рулет мясной начинкой внутрь. Рулет помещаем на противень, смазанный подсолнечным маслом.
  7. Аналогично готовим второй рулет, выкладываем на противень к первому, смазываем их сметанным соусом и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.

Лаваш для такого рулета можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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