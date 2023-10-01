Идеально к завтраку: через секунду от таких пирожков не останется ни крошки

Это блюдо — традиционная выпечка к Покрову Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 1 октября, в Украине отмечается Покров Пресвятой Богородицы. Верующие просят Пресвятую Деву Богородицу о заступничестве от всех несчастий и бед.

В этот день накрывают пышный стол и приглашают в дом гостей. Основным блюдом считается ароматный и большой каравай, но кроме него также готовят угощения из свинины, узвар, холодец и выпечку с различной начинкой. Вот сегодня вместе с "Главредом" и приготовим пирожки с капустой. Пышные и ароматные, они настолько вам понравятся, что готовить вы их будете не только на праздник.

Как приготовить пирожки с капустой

Ингредиенты:

капуста — 1 большой качан;

морковь — 4 шт.;

мука — 5-6 стаканов;

вода теплая — пол литра;

сахар, растительное масло — по 2 ст. л.;

сливочное масло — 40 гр.

Способ приготовления:

В теплой воде растворяем дрожжи, добавляем растительное масло, соль по вкусу, сахар растительное масло и сливочное масло. Замешиваем такое тесто, чтобы оно не приставало к рукам, вымешиваем его примерно 15 минут. Отправляем в холодильник примерно на 2 часа. Капусту моем и мелко нарезаем. Морковь моем, чистим и натираем на средней терке. Обжариваем морковь, добавляем капусту и тушим до готовности. По желанию можно добавить соль и специи. Достаем тесто и вмешиваем еще пол стакана муки, делим тесто на 4-5 частей, каждую раскатываем и формируем пирожки. Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем противень пергаментом. Выкладываем на противень пирожки, смазываем их взбитым яйцом и выпекаем примерно 30-40 минут до готовности.

Чтобы пирожки не черствели, добавьте в тесто один ингредиент. Так ваша выпечка будет свежей дольше.