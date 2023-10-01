Идеально к завтраку: через секунду от таких пирожков не останется ни крошки
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Это блюдо — традиционная выпечка к Покрову Пресвятой Богородицы
В воскресенье, 1 октября, в Украине отмечается Покров Пресвятой Богородицы. Верующие просят Пресвятую Деву Богородицу о заступничестве от всех несчастий и бед.
В этот день накрывают пышный стол и приглашают в дом гостей. Основным блюдом считается ароматный и большой каравай, но кроме него также готовят угощения из свинины, узвар, холодец и выпечку с различной начинкой. Вот сегодня вместе с "Главредом" и приготовим пирожки с капустой. Пышные и ароматные, они настолько вам понравятся, что готовить вы их будете не только на праздник.
Как приготовить пирожки с капустой
Ингредиенты:
- капуста — 1 большой качан;
- морковь — 4 шт.;
- мука — 5-6 стаканов;
- вода теплая — пол литра;
- сахар, растительное масло — по 2 ст. л.;
- сливочное масло — 40 гр.
Способ приготовления:
- В теплой воде растворяем дрожжи, добавляем растительное масло, соль по вкусу, сахар растительное масло и сливочное масло. Замешиваем такое тесто, чтобы оно не приставало к рукам, вымешиваем его примерно 15 минут. Отправляем в холодильник примерно на 2 часа.
- Капусту моем и мелко нарезаем. Морковь моем, чистим и натираем на средней терке.
- Обжариваем морковь, добавляем капусту и тушим до готовности. По желанию можно добавить соль и специи.
- Достаем тесто и вмешиваем еще пол стакана муки, делим тесто на 4-5 частей, каждую раскатываем и формируем пирожки.
- Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем противень пергаментом.
- Выкладываем на противень пирожки, смазываем их взбитым яйцом и выпекаем примерно 30-40 минут до готовности.
Чтобы пирожки не черствели, добавьте в тесто один ингредиент. Так ваша выпечка будет свежей дольше.