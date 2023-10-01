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Просто отправьте селедку в сахар: такую рыбку очень любят в Нидерландах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вам понравится такая необычная селедка
Вам понравится такая необычная селедка. Фото cesmak.info

Необычный и простой рецепт

Сельдь – самая распространенная рыбка на нашем столе. Ею любят лакомиться как самостоятельной закуской, а также рыбку часто используют в качестве ингредиента для приготовления разнообразных салатов.

"Їсти" предлагает засолить сельдь… в сахаре, как это делают в Голландии. По такому рецепту рыбку едят чуть ли не каждый день. Попробуем?

Как приготовить сельдь по-голландски

Ингредиенты:

  • 2 свежемороженых сельди;
  • 1 морковка;
  • 10 лавровых листьев;
  • 10 горошин черного перца;
  • 2 луковицы;
  • 1/2 лимона;
  • 6 чайных ложек сахара;
  • 6 чайных ложек соли.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Сельдь необходимо разморозить, почистить, достать косточки, промыть под проточной водой и порезать на кусочки.
  2. Лук и морковь следует почистить, помыть и порезать колечками, а лимон – обдать кипятком и порезать тонкими ломтиками.
  3. Далее нужно подготовить 2 баночки по 500 миллилитров, помыть и высушить их.
  4. На дно каждой банки выложить несколько кусочков лимона, моркови, лука, перец горошком, лавровый лист, порезанную рыбу, 1/2 чайной ложки сахара и соли. Все ингредиенты следует выкладывать слоями, немного прижимая. Сверху должен быть слой из моркови, лука и лимона.
  5. Заполненные баночки с селедкой плотно закрыть крышками и поставить в холодильник на 3 дня. Каждый день баночку нужно стряхивать дважды, чтобы рыба промариновалась со всех сторон.

Рекомендуем приготовить салат с морковью и сельдью по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо из простых продуктов.

Теги:
#Голландия #Рецепт #Закуски #Сельдь #Готовим дома