Просто отправьте селедку в сахар: такую рыбку очень любят в Нидерландах
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Необычный и простой рецепт
Сельдь – самая распространенная рыбка на нашем столе. Ею любят лакомиться как самостоятельной закуской, а также рыбку часто используют в качестве ингредиента для приготовления разнообразных салатов.
"Їсти" предлагает засолить сельдь… в сахаре, как это делают в Голландии. По такому рецепту рыбку едят чуть ли не каждый день. Попробуем?
Как приготовить сельдь по-голландски
Ингредиенты:
- 2 свежемороженых сельди;
- 1 морковка;
- 10 лавровых листьев;
- 10 горошин черного перца;
- 2 луковицы;
- 1/2 лимона;
- 6 чайных ложек сахара;
- 6 чайных ложек соли.
Способ приготовления:
- Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Сельдь необходимо разморозить, почистить, достать косточки, промыть под проточной водой и порезать на кусочки.
- Лук и морковь следует почистить, помыть и порезать колечками, а лимон – обдать кипятком и порезать тонкими ломтиками.
- Далее нужно подготовить 2 баночки по 500 миллилитров, помыть и высушить их.
- На дно каждой банки выложить несколько кусочков лимона, моркови, лука, перец горошком, лавровый лист, порезанную рыбу, 1/2 чайной ложки сахара и соли. Все ингредиенты следует выкладывать слоями, немного прижимая. Сверху должен быть слой из моркови, лука и лимона.
- Заполненные баночки с селедкой плотно закрыть крышками и поставить в холодильник на 3 дня. Каждый день баночку нужно стряхивать дважды, чтобы рыба промариновалась со всех сторон.
Рекомендуем приготовить салат с морковью и сельдью по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо из простых продуктов.