Просто отправьте селедку в сахар: такую рыбку очень любят в Нидерландах

Необычный и простой рецепт

Сельдь – самая распространенная рыбка на нашем столе. Ею любят лакомиться как самостоятельной закуской, а также рыбку часто используют в качестве ингредиента для приготовления разнообразных салатов.

"Їсти" предлагает засолить сельдь… в сахаре, как это делают в Голландии. По такому рецепту рыбку едят чуть ли не каждый день. Попробуем?

Как приготовить сельдь по-голландски

Ингредиенты:

2 свежемороженых сельди;

1 морковка;

10 лавровых листьев;

10 горошин черного перца;

2 луковицы;

1/2 лимона;

6 чайных ложек сахара;

6 чайных ложек соли.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Сельдь необходимо разморозить, почистить, достать косточки, промыть под проточной водой и порезать на кусочки. Лук и морковь следует почистить, помыть и порезать колечками, а лимон – обдать кипятком и порезать тонкими ломтиками. Далее нужно подготовить 2 баночки по 500 миллилитров, помыть и высушить их. На дно каждой банки выложить несколько кусочков лимона, моркови, лука, перец горошком, лавровый лист, порезанную рыбу, 1/2 чайной ложки сахара и соли. Все ингредиенты следует выкладывать слоями, немного прижимая. Сверху должен быть слой из моркови, лука и лимона. Заполненные баночки с селедкой плотно закрыть крышками и поставить в холодильник на 3 дня. Каждый день баночку нужно стряхивать дважды, чтобы рыба промариновалась со всех сторон.

Рекомендуем приготовить салат с морковью и сельдью по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо из простых продуктов.