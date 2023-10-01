Крабовый салат по-новому: вы просто не узнаете блюдо
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Оригинальный вариант классического салата
Вариантов рецептов салата с крабовыми палочками не пересчитать. Кажется, что уже невозможно придумать что-то новое.
Однако Shuba предлагает еще один рецепт. В такой салат не надо добавлять рис и кукурузу, вместо них использовать плавленый сыр, яблоки и сок лимона. Такой вариант блюда понравится не меньше классического.
Как приготовить яичный салат с крабовыми палочками
Ингредиенты на 4 порции:
- крабовые палочки — 250 г;
- яйца куриные — 4 шт.;
- плавленый сыр — 3 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яблоки — 1 шт.;
- лимон, сок — 20 г;
- майонез 72% — 150 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца варите вкрутую в течение 10 минут, охладите, очистите и разделите на белки и желтки. Отдельно натрите их на мелкой терке.
- Плавленые сырки натрите на средней терке, крабовые палочки натрите на крупной терке.
- Яблоко помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Натрите его на мелкую терку и побрызгайте лимонным соком — так фрукт не потемнеет.
- Салат выкладывайте слоями: первый слой — белки, далее сырок, лук, крабовые палочки и яблоко. Каждый слой перемазывайте майонезом.
- Сверху салат смажьте майонезом, посыпьте желтками и подавайте к столу.
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