Крабовый салат по-новому: вы просто не узнаете блюдо

Оригинальный вариант классического салата

Вариантов рецептов салата с крабовыми палочками не пересчитать. Кажется, что уже невозможно придумать что-то новое.

Однако Shuba предлагает еще один рецепт. В такой салат не надо добавлять рис и кукурузу, вместо них использовать плавленый сыр, яблоки и сок лимона. Такой вариант блюда понравится не меньше классического.

Как приготовить яичный салат с крабовыми палочками

Ингредиенты на 4 порции:

крабовые палочки — 250 г;

яйца куриные — 4 шт.;

плавленый сыр — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яблоки — 1 шт.;

лимон, сок — 20 г;

майонез 72% — 150 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца варите вкрутую в течение 10 минут, охладите, очистите и разделите на белки и желтки. Отдельно натрите их на мелкой терке. Плавленые сырки натрите на средней терке, крабовые палочки натрите на крупной терке. Яблоко помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Натрите его на мелкую терку и побрызгайте лимонным соком — так фрукт не потемнеет. Салат выкладывайте слоями: первый слой — белки, далее сырок, лук, крабовые палочки и яблоко. Каждый слой перемазывайте майонезом. Сверху салат смажьте майонезом, посыпьте желтками и подавайте к столу.

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