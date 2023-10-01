Всем сразу добавки: форшмак в Одессе готовят по этому рецепту

Вкуснее вы ничего не ели!

Форшмак – частый гость на праздничном столе. Кто-то делает его с яблоком, кто-то добавляет хлеб, а кто-то делает его просто с яйцом и луком.

Однако самый вкусный — именно классический форшмак по-одесски. Отличительная черта рецепта "РБК-Украина" — простота и доступность ингредиентов.

Как приготовить форшмак по-одесски

Ингредиенты:

селедка — 250 г;

вареные яйца — 2 шт.;

лук — половинка небольшой луковицы;

сливочное масло — 1 чайная ложка;

яблоко — половина, без кожуры.

Способ приготовления:

Селедку необходимо помыть, почистить и очистить от костей. Луковицу и яблоко помыть и очистить. Яйца нужно отварить до готовности и очистить от скорлупы. Лук предварительно нужно промариновать. Для этого его нужно нарезать кусочками, сложить в миску. Для приготовления маринада необходимо в одинаковых пропорциях взять воду, соль, сахар и уксус, смешать и залить лук на 10-15 минут. Через указанное время маринованный лук, селедку, половинку яблока, яйца нужно сложить в чашу блендера и перебить до однородного состояния. В готовый форшмак следует добавить 1 чайную ложку растопленного сливочного масла и перемешать.

Форшмак отлично подходит для бутербродов на белых гренках по рецепту "Телеграфа". По желанию, можно готовые бутерброды сверху посыпать мелко рубленной зеленью.