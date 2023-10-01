Всем сразу добавки: форшмак в Одессе готовят по этому рецепту
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Вкуснее вы ничего не ели!
Форшмак – частый гость на праздничном столе. Кто-то делает его с яблоком, кто-то добавляет хлеб, а кто-то делает его просто с яйцом и луком.
Однако самый вкусный — именно классический форшмак по-одесски. Отличительная черта рецепта "РБК-Украина" — простота и доступность ингредиентов.
Как приготовить форшмак по-одесски
Ингредиенты:
- селедка — 250 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- лук — половинка небольшой луковицы;
- сливочное масло — 1 чайная ложка;
- яблоко — половина, без кожуры.
Способ приготовления:
- Селедку необходимо помыть, почистить и очистить от костей. Луковицу и яблоко помыть и очистить. Яйца нужно отварить до готовности и очистить от скорлупы.
- Лук предварительно нужно промариновать. Для этого его нужно нарезать кусочками, сложить в миску. Для приготовления маринада необходимо в одинаковых пропорциях взять воду, соль, сахар и уксус, смешать и залить лук на 10-15 минут.
- Через указанное время маринованный лук, селедку, половинку яблока, яйца нужно сложить в чашу блендера и перебить до однородного состояния.
- В готовый форшмак следует добавить 1 чайную ложку растопленного сливочного масла и перемешать.
Форшмак отлично подходит для бутербродов на белых гренках по рецепту "Телеграфа". По желанию, можно готовые бутерброды сверху посыпать мелко рубленной зеленью.