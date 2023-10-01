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Всем сразу добавки: форшмак в Одессе готовят по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающее блюдо без суеты на кухне
Потрясающее блюдо без суеты на кухне. Фото tsn.ua

Вкуснее вы ничего не ели!

Форшмак – частый гость на праздничном столе. Кто-то делает его с яблоком, кто-то добавляет хлеб, а кто-то делает его просто с яйцом и луком.

Однако самый вкусный — именно классический форшмак по-одесски. Отличительная черта рецепта "РБК-Украина" — простота и доступность ингредиентов.

Как приготовить форшмак по-одесски

Ингредиенты:

  • селедка — 250 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • лук — половинка небольшой луковицы;
  • сливочное масло — 1 чайная ложка;
  • яблоко — половина, без кожуры.

Способ приготовления:

  1. Селедку необходимо помыть, почистить и очистить от костей. Луковицу и яблоко помыть и очистить. Яйца нужно отварить до готовности и очистить от скорлупы.
  2. Лук предварительно нужно промариновать. Для этого его нужно нарезать кусочками, сложить в миску. Для приготовления маринада необходимо в одинаковых пропорциях взять воду, соль, сахар и уксус, смешать и залить лук на 10-15 минут.
  3. Через указанное время маринованный лук, селедку, половинку яблока, яйца нужно сложить в чашу блендера и перебить до однородного состояния.
  4. В готовый форшмак следует добавить 1 чайную ложку растопленного сливочного масла и перемешать.

Форшмак отлично подходит для бутербродов на белых гренках по рецепту "Телеграфа". По желанию, можно готовые бутерброды сверху посыпать мелко рубленной зеленью.

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#Рецепт #Закуска #Селедка #Готовим дома