Все будут просить рецепт: салат, который съедят вместе с тарелкой
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От этого блюда вы не сможете оторваться
Самые разнообразные салаты мы готовим практически каждый день. Нет ничего проще, чем нарезать ингредиенты, смешать и заправить соусом. Это не только вкусное, но еще сытное и полезное блюдо.
Салат с морской капустой по рецепту "Главреда" вы приготовите буквально за считанные минуты, а на вкус он получится просто восхитительным. Это замечательное блюдо оценят и ваши близкие, и ваши друзья. Попробуем?
Как приготовить салат с морской капустой
Ингредиенты:
- морская капуста — 100 гр;
- морковь — 2 шт.;
- куриные сердечки или ветчина — 200 гр;
- яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — 2 шт.;
- майонез — 1 столовая ложка.
Способ приготовления:
- Морковь помыть, отварить до готовности — это займет около 20 минут.
- Яйца также отварить до готовности.
- Если вы будете готовить салат с куриными сердечками, их необходимо хорошо вымыть и отправить вариться в подсоленной воде на 10 минут. После их нужно обжарить 10 минут на оливковом масле и остудить.
- Морковь, сердечки (или ветчину) и яйца порезать на кубики.
- Все продукты необходимо перемешать, добавить измельченный зеленый лук и морскую капусту, посолить и заправить майонезом.
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