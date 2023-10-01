Все будут просить рецепт: салат, который съедят вместе с тарелкой

От этого блюда вы не сможете оторваться

Самые разнообразные салаты мы готовим практически каждый день. Нет ничего проще, чем нарезать ингредиенты, смешать и заправить соусом. Это не только вкусное, но еще сытное и полезное блюдо.

Салат с морской капустой по рецепту "Главреда" вы приготовите буквально за считанные минуты, а на вкус он получится просто восхитительным. Это замечательное блюдо оценят и ваши близкие, и ваши друзья. Попробуем?

Как приготовить салат с морской капустой

Ингредиенты:

морская капуста — 100 гр;

морковь — 2 шт.;

куриные сердечки или ветчина — 200 гр;

яйца — 2 шт.;

зеленый лук — 2 шт.;

майонез — 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

Морковь помыть, отварить до готовности — это займет около 20 минут. Яйца также отварить до готовности. Если вы будете готовить салат с куриными сердечками, их необходимо хорошо вымыть и отправить вариться в подсоленной воде на 10 минут. После их нужно обжарить 10 минут на оливковом масле и остудить. Морковь, сердечки (или ветчину) и яйца порезать на кубики. Все продукты необходимо перемешать, добавить измельченный зеленый лук и морскую капусту, посолить и заправить майонезом.

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