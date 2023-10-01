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Получатся сочными и без лишнего масла: самые вкусные котлеты готовятся по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Вы будете готовить только так!
Вы будете готовить только так!. Фото babusyni-retsepty

Вам не понадобится ни хлеб, ни яйца

Вкусные, сочные и ароматные котлеты – одно из самых любимых наших блюд. Конечно, у каждого кулинара есть проверенный рецепт, но классические котлеты готовятся с добавлением яиц и хлеба.

А если не добавлять эти ингредиенты? "Бабусині рецепти" рассказывают, как приготовить вкусные котлеты из минимумов ингредиентов. Ваши биточки будут такими же сочными и без лишнего масла.

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г;
  • картофель – 500 г;
  • лук репчатый – 200 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сливочное масло – 30 г;
  • майонез – 1 ст.л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • петрушка – пучок;
  • черный перец – щепотка;
  • соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Лук чистим, нарезаем маленькими кубиками, слегка обжариваем в сковороде с растопленным сливочным маслом. Туда же отправляем мелко нарезанный чеснок.
  2. Картофель чистим, натираем на мелкой стороне терки, смешиваем в миске с обжаренным луком.
  3. В полученную массу добавляем мелко нарезанный укроп, фарш, майонез, высыпаем паприку, черный перец и соль, хорошо вымешиваем.
  4. Смоченными в воде руками формируем небольшие котлеты, немного отбиваем.
  5. Обжариваем котлеты в сковороде с разогретым маслом по пару минут с каждой стороны.
  6. Котлеты выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку на 160 градусов 30 минут. Через полчаса котлеты накрываем фольгой, отправляем в духовку еще на 5 минут.

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