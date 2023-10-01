Получатся сочными и без лишнего масла: самые вкусные котлеты готовятся по этому рецепту

Вам не понадобится ни хлеб, ни яйца

Вкусные, сочные и ароматные котлеты – одно из самых любимых наших блюд. Конечно, у каждого кулинара есть проверенный рецепт, но классические котлеты готовятся с добавлением яиц и хлеба.

А если не добавлять эти ингредиенты? "Бабусині рецепти" рассказывают, как приготовить вкусные котлеты из минимумов ингредиентов. Ваши биточки будут такими же сочными и без лишнего масла.

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

картофель – 500 г;

лук репчатый – 200 г;

чеснок – 2 зубчика;

сливочное масло – 30 г;

майонез – 1 ст.л.;

паприка – 1 ч. л.;

петрушка – пучок;

черный перец – щепотка;

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Лук чистим, нарезаем маленькими кубиками, слегка обжариваем в сковороде с растопленным сливочным маслом. Туда же отправляем мелко нарезанный чеснок. Картофель чистим, натираем на мелкой стороне терки, смешиваем в миске с обжаренным луком. В полученную массу добавляем мелко нарезанный укроп, фарш, майонез, высыпаем паприку, черный перец и соль, хорошо вымешиваем. Смоченными в воде руками формируем небольшие котлеты, немного отбиваем. Обжариваем котлеты в сковороде с разогретым маслом по пару минут с каждой стороны. Котлеты выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку на 160 градусов 30 минут. Через полчаса котлеты накрываем фольгой, отправляем в духовку еще на 5 минут.

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