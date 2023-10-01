Получатся сочными и без лишнего масла: самые вкусные котлеты готовятся по этому рецепту
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Вам не понадобится ни хлеб, ни яйца
Вкусные, сочные и ароматные котлеты – одно из самых любимых наших блюд. Конечно, у каждого кулинара есть проверенный рецепт, но классические котлеты готовятся с добавлением яиц и хлеба.
А если не добавлять эти ингредиенты? "Бабусині рецепти" рассказывают, как приготовить вкусные котлеты из минимумов ингредиентов. Ваши биточки будут такими же сочными и без лишнего масла.
Как приготовить сочные котлеты
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- картофель – 500 г;
- лук репчатый – 200 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- сливочное масло – 30 г;
- майонез – 1 ст.л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- петрушка – пучок;
- черный перец – щепотка;
- соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Лук чистим, нарезаем маленькими кубиками, слегка обжариваем в сковороде с растопленным сливочным маслом. Туда же отправляем мелко нарезанный чеснок.
- Картофель чистим, натираем на мелкой стороне терки, смешиваем в миске с обжаренным луком.
- В полученную массу добавляем мелко нарезанный укроп, фарш, майонез, высыпаем паприку, черный перец и соль, хорошо вымешиваем.
- Смоченными в воде руками формируем небольшие котлеты, немного отбиваем.
- Обжариваем котлеты в сковороде с разогретым маслом по пару минут с каждой стороны.
- Котлеты выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку на 160 градусов 30 минут. Через полчаса котлеты накрываем фольгой, отправляем в духовку еще на 5 минут.
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