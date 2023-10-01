Готовим любимый коктейль дома: рецепт мохито всего из четырех ингредиентов

Его полюбят и взрослые, и дети

Любите вкусные напитки, но сомневаетесь в качестве магазинных? Любимую вкуснятину довольно легко можно приготовить дома.

"Школа життя" делится рецептом непревзойденного мохито. В это сложно поверить, но напиток можно приготовить всего из четырех ингредиентов. А если смешаете напиток с газировкой, от покупного точно не отличите. Попробуем?

Как приготовить апельсиновый мохито на зиму.

Ингредиенты:

апельсин – 1-1,5 шт. ;

лимон или лайм – 0,5 шт. ;

мята или мелисса – 1-2 веточки;

сахар – 300 г.

Способ приготовления:

Цитрусовые тщательно моем, желательно губкой. Апельсин и лимон нарезаем кружочками, удаляем косточки. Мяту или мелиссу тоже моем, встряхиваем и выкладываем на полотенце, чтобы высохла. По желанию обрываем листики, стебельки выбрасываем – они могут горчить. Воду вливаем в кастрюлю, доводим до кипения. Добавляем кружочки апельсина, лимона и листики или веточки мяты (мелиссы). Готовый мохито постепенно вливаем в банки до краев, прикрываем крышками и оставляем на 15-20 минут. В кастрюлю всыпаем сахар, сливаем из банок воду, ставим на плиту и доводим до кипения. Кипяток заливаем в банки. Банки закатываем стерилизованными металлическими крышками, переворачиваем вверх дном, оставляем до полного остывания и отправляем в место хранения.

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