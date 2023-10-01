Не слипнется: хитрый рецепт приготовления самого рассыпчатого риса
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У вас больше не будет липкой каши
Рис — важный продукт на наших кухнях, ведь это прекрасный гарнир и отличный ингредиент для многих блюд. И если клейкий рис уместен в суши и роллах, то, например, в плове он должен рассыпаться.
Сварить рассыпчатый рис – иногда невероятно сложная задача даже для опытных кулинаров. Очень часто крупа слипается из-за невысокого качества, потому что переваренный или много воды. Вместе с "Фокус" расскажем, как приготовить дома рассыпчатый рис. Этот способ не требует промывки риса и варки на плите, все получается без лишних хлопот и очень вкусно.
Как приготовить дома рассыпчатый рис
Ингредиенты:
- пропаренный рис – 1 стакан;
- вода – 2 стакана;
- лимон – 1/2 шт.;
- розмарин – 2 веточки;
- соль;
- сливочное масло;
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
- Рис высыпьте в форму для запекания и залейте водой.
- В центр положите половинку лимона срезом вверх, розмарин, посолите, добавьте сливочное масло и чеснок. По желанию добавьте свои любимые специи. Закройте форму фольгой, зафиксируйте по краям.
- Духовку разогрейте до 200 градусов, отправьте туда форму с рисом на 30-40 минут. При необходимости можно подержать рис в духовке немного дольше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать рис рассыпчатым с помощью одного ингредиента. Вы не поверите, как это просто.