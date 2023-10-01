Не слипнется: хитрый рецепт приготовления самого рассыпчатого риса

У вас больше не будет липкой каши

Рис — важный продукт на наших кухнях, ведь это прекрасный гарнир и отличный ингредиент для многих блюд. И если клейкий рис уместен в суши и роллах, то, например, в плове он должен рассыпаться.

Сварить рассыпчатый рис – иногда невероятно сложная задача даже для опытных кулинаров. Очень часто крупа слипается из-за невысокого качества, потому что переваренный или много воды. Вместе с "Фокус" расскажем, как приготовить дома рассыпчатый рис. Этот способ не требует промывки риса и варки на плите, все получается без лишних хлопот и очень вкусно.

Как приготовить дома рассыпчатый рис

Ингредиенты:

пропаренный рис – 1 стакан;

вода – 2 стакана;

лимон – 1/2 шт.;

розмарин – 2 веточки;

соль;

сливочное масло;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Рис высыпьте в форму для запекания и залейте водой. В центр положите половинку лимона срезом вверх, розмарин, посолите, добавьте сливочное масло и чеснок. По желанию добавьте свои любимые специи. Закройте форму фольгой, зафиксируйте по краям. Духовку разогрейте до 200 градусов, отправьте туда форму с рисом на 30-40 минут. При необходимости можно подержать рис в духовке немного дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать рис рассыпчатым с помощью одного ингредиента. Вы не поверите, как это просто.