Все смешал ложкой - и в духовку: рецепт вкусных маффинов с фруктами
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Приготовление таких кексов станет вашей воскресной традицией
Без всяких вкусностей трудно представить свою жизнь. А если их можно приготовить еще и вместе с ребенком, то вам будет не только вкусно, но и весело.
Сегодня мы удивим близких маффинами по рецепту Наталки Машики. Легкость в приготовлении и вкус вас так удивят, что вы захотите выпекать их каждый день!
Как приготовить маффины с фруктами?
Ингредиенты для 12 кексов:
*стакан – 250 мл
- 0,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления
- 0,5 стакана апельсинового сока (или любого другого)
- 1 яйцо
- 0,5 стакана масла
- 0,5 стакана сахара
- 1,5 стакана муки
- 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
- 0,25 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. соли
- 1 стакан голубики (или любых фруктов или ягод)
Для посыпки:
- 2 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. В миску насыпать хлопья, добавить сок, смешать и оставить на 10 минут.
2. Добавить яйцо, сахар, растительное масло и тщательно смешать.
3. В другой миске смешать все сухие ингредиенты.
4. После этого их необходимо всыпать в емкость с жидкими составляющими и тщательно смешать лопаткой.
5. Добавить голубику, смешать и выложить массу в формы для кексов.
6. Сверху каждое изделие посыпать смесью сахара и корицы.
7. Выпекать около 25 минут при 200°C.
Наслаждаться маффинами можно с чаем по рецепту "Телеграфа", который любил пить Тарас Шевченко. В него также можно добавить ром, как это делал поэт.