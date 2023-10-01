Все смешал ложкой - и в духовку: рецепт вкусных маффинов с фруктами

Приготовление таких кексов станет вашей воскресной традицией

Без всяких вкусностей трудно представить свою жизнь. А если их можно приготовить еще и вместе с ребенком, то вам будет не только вкусно, но и весело.

Сегодня мы удивим близких маффинами по рецепту Наталки Машики. Легкость в приготовлении и вкус вас так удивят, что вы захотите выпекать их каждый день!

Как приготовить маффины с фруктами?

Ингредиенты для 12 кексов:

*стакан – 250 мл

0,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления

0,5 стакана апельсинового сока (или любого другого)

1 яйцо

0,5 стакана масла

0,5 стакана сахара

1,5 стакана муки

1 ч.л. с горкой разрыхлителя

0,25 ч.л. соды

0,5 ч.л. соли

1 стакан голубики (или любых фруктов или ягод)

Для посыпки:

2 ст.л. сахара

0,5 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. В миску насыпать хлопья, добавить сок, смешать и оставить на 10 минут.

2. Добавить яйцо, сахар, растительное масло и тщательно смешать.

3. В другой миске смешать все сухие ингредиенты.

4. После этого их необходимо всыпать в емкость с жидкими составляющими и тщательно смешать лопаткой.

5. Добавить голубику, смешать и выложить массу в формы для кексов.

6. Сверху каждое изделие посыпать смесью сахара и корицы.

7. Выпекать около 25 минут при 200°C.

Наслаждаться маффинами можно с чаем по рецепту "Телеграфа", который любил пить Тарас Шевченко. В него также можно добавить ром, как это делал поэт.