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Все смешал ложкой - и в духовку: рецепт вкусных маффинов с фруктами

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Маффины получатся просто невероятными Новость обновлена 02 октября 2023, 10:34
Маффины получатся просто невероятными. Фото Facebook.com

Приготовление таких кексов станет вашей воскресной традицией

Без всяких вкусностей трудно представить свою жизнь. А если их можно приготовить еще и вместе с ребенком, то вам будет не только вкусно, но и весело.

Сегодня мы удивим близких маффинами по рецепту Наталки Машики. Легкость в приготовлении и вкус вас так удивят, что вы захотите выпекать их каждый день!

Как приготовить маффины с фруктами?

Ингредиенты для 12 кексов:

*стакан – 250 мл

  • 0,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления
  • 0,5 стакана апельсинового сока (или любого другого)
  • 1 яйцо
  • 0,5 стакана масла
  • 0,5 стакана сахара
  • 1,5 стакана муки
  • 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
  • 0,25 ч.л. соды
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 стакан голубики (или любых фруктов или ягод)

Для посыпки:

  • 2 ст.л. сахара
  • 0,5 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. В миску насыпать хлопья, добавить сок, смешать и оставить на 10 минут.

2. Добавить яйцо, сахар, растительное масло и тщательно смешать.

3. В другой миске смешать все сухие ингредиенты.

4. После этого их необходимо всыпать в емкость с жидкими составляющими и тщательно смешать лопаткой.

5. Добавить голубику, смешать и выложить массу в формы для кексов.

6. Сверху каждое изделие посыпать смесью сахара и корицы.

7. Выпекать около 25 минут при 200°C.

Наслаждаться маффинами можно с чаем по рецепту "Телеграфа", который любил пить Тарас Шевченко. В него также можно добавить ром, как это делал поэт.

Теги:
#маффины #Выпечка #Голубика #Кексы