Необычное сочетание: близкие съедят это блюдо из баклажан за минуту
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От этого блюда вы не сможете оторваться
Из баклажан получаются не только полезные чипсы или консервация — из них можно также приготовить вкуснейшую необычную закуску, добавив всего два ингредиента. Грибы и помидор преобразят вкус этого овоща, а близкие обязательно попросят добавки.
Такой замечательный рецепт нам предлагает Say7. Это блюдо не просто удивит, оно подарит настоящее наслаждение!
Как приготовить баклажаны, запеченные с помидорами и грибами?
Ингредиенты на 6-8 порций:
- 500 г баклажанов
- 250 г помидоров
- 300 г грибов (свежих или замороженных)
- 200 г сметаны
- 100 г сыра (твердого)
- 3 дольки чеснока
- растительное масло
- соль
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кружочками около сантиметра, посолить и оставить на 30 минут, после чего промыть в холодной воде.
2. Помидоры нарезать кружочками.
3. Грибы нарезать кружочками или кубиками.
4. Мелко измельчить чеснок и смешать его со сметаной.
5. Натереть сыр на мелкой терке.
6. В предварительно смазанную растительным маслом форму выложить баклажаны и посолить.
7. На баклажаны выложить грибы, а после — помидоры.
8. Помидоры смазать сметаной и посыпать сверху сыром.
9. Выпекать при 180 градусах в предварительно разогретой духовке около 30-35 минут.
10. При подаче блюдо можно посыпать зеленью.
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