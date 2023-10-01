Необычное сочетание: близкие съедят это блюдо из баклажан за минуту

От этого блюда вы не сможете оторваться

Из баклажан получаются не только полезные чипсы или консервация — из них можно также приготовить вкуснейшую необычную закуску, добавив всего два ингредиента. Грибы и помидор преобразят вкус этого овоща, а близкие обязательно попросят добавки.

Такой замечательный рецепт нам предлагает Say7. Это блюдо не просто удивит, оно подарит настоящее наслаждение!

Как приготовить баклажаны, запеченные с помидорами и грибами?

Ингредиенты на 6-8 порций:

500 г баклажанов

250 г помидоров

300 г грибов (свежих или замороженных)

200 г сметаны

100 г сыра (твердого)

3 дольки чеснока

растительное масло

соль

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кружочками около сантиметра, посолить и оставить на 30 минут, после чего промыть в холодной воде.

2. Помидоры нарезать кружочками.

3. Грибы нарезать кружочками или кубиками.

4. Мелко измельчить чеснок и смешать его со сметаной.

5. Натереть сыр на мелкой терке.

6. В предварительно смазанную растительным маслом форму выложить баклажаны и посолить.

7. На баклажаны выложить грибы, а после — помидоры.

8. Помидоры смазать сметаной и посыпать сверху сыром.

9. Выпекать при 180 градусах в предварительно разогретой духовке около 30-35 минут.

10. При подаче блюдо можно посыпать зеленью.

Если вы любите баклажаны, рекомендуем также приготовить теплый салат с баклажанами по рецепту "Телеграфа". Грузины любят лакомиться этим овощем именно так.