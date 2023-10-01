Понадобится только мясо и соль: самый простой рецепт фантастической ветчины

Прекрасный рецепт блюда, которое и на праздничный стол можно поставить

Мы рассказывали, как быстро приготовить рулет из фарша. Теперь делимся рецептом бюджетной домашней ветчины.

Готовое блюдо сохраняет аппетитный розовый цвет и просто готовится. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Рулька свиная – 1 шт Соль – 12 г (или 6 г нитритной соли и 6 г поваренной соли) Черный перец – 1 г Чеснок сушеный – 0,5 г

Способ приготовления:

Берем рульку, хорошо моем, удаляем кость так, чтобы кожа осталась целой — она будет служить оболочкой. Мясо срезаем и режем на кусочки. Слегка отбиваем кусочки молотком с двух сторон. Кожицу тоже немного отбиваем с внутренней стороны, выкладываем мясо на рульку. Соли берем 2% от веса рульки в чистом виде без косточки. Добавляем черный молотый перец, сушеный чеснок, перемешиваем специи и распределяем равномерно по рульке. Плотно заворачиваем рулет, закрепляем нитью. Заворачиваем в пищевую пленку и забираем в холодильник на 3 дня – она должна просолиться и промариноваться. Тогда, не снимая плёнку, кладем рульку в кастрюлю. Полностью заливаем водой, варим на медленном огне 3 часа. За это время мясо станет мягким. Достаем готовую ветчину, убираем пленку и нити. Когда полностью охладится, можно нарезать на порционные ломтики.

Такая ветчина хорошо держит форму, при нарезке не разваливается. Можно использовать не только на бутерброды, но вместо колбасы — например, в домашней пике.