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Понадобится только мясо и соль: самый простой рецепт фантастической ветчины

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Хорошую ветчину можно приготовить из рульки
Хорошую ветчину можно приготовить из рульки. Фото Порадниця

Прекрасный рецепт блюда, которое и на праздничный стол можно поставить

Мы рассказывали, как быстро приготовить рулет из фарша. Теперь делимся рецептом бюджетной домашней ветчины.

Готовое блюдо сохраняет аппетитный розовый цвет и просто готовится. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  1. Рулька свиная – 1 шт
  2. Соль – 12 г (или 6 г нитритной соли и 6 г поваренной соли)
  3. Черный перец – 1 г
  4. Чеснок сушеный – 0,5 г

Способ приготовления:

  1. Берем рульку, хорошо моем, удаляем кость так, чтобы кожа осталась целой — она будет служить оболочкой. Мясо срезаем и режем на кусочки.
  2. Слегка отбиваем кусочки молотком с двух сторон. Кожицу тоже немного отбиваем с внутренней стороны, выкладываем мясо на рульку.
  3. Соли берем 2% от веса рульки в чистом виде без косточки. Добавляем черный молотый перец, сушеный чеснок, перемешиваем специи и распределяем равномерно по рульке.
  4. Плотно заворачиваем рулет, закрепляем нитью. Заворачиваем в пищевую пленку и забираем в холодильник на 3 дня – она должна просолиться и промариноваться.
  5. Тогда, не снимая плёнку, кладем рульку в кастрюлю. Полностью заливаем водой, варим на медленном огне 3 часа.
  6. За это время мясо станет мягким. Достаем готовую ветчину, убираем пленку и нити. Когда полностью охладится, можно нарезать на порционные ломтики.

Такая ветчина хорошо держит форму, при нарезке не разваливается. Можно использовать не только на бутерброды, но вместо колбасы — например, в домашней пике.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Ветчина #Праздничный стол