Всего 15 минут — и закуска на столе: такую яблочную сельдь гости съедят вместе с тарелкой

Обязательно приготовьте, если любите сельдь

Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с селедкой. Теперь делимся рецептом вкуснейшей закуски с этой соленой рыбкой.

Как ее готовить, рассказали на портале "Школа Жизни". Кушанье можно есть, как салат, или же смазывать на греночки и бутерброды.

Ингредиенты:

Сельдь слабосоленая – 2 шт. (или филе 4 шт)

Лук – 1 шт

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

Черный перец

Столовая горчица – 1 ч. л.

Сметана 20% – 180 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сельдь нарезаем кубиком. Лук чистим и крошим полукольцами. Переводим оба компонента в салатник, немного перемешиваем. Берем кислые яблочки, очищаем от кожуры и вырезаем семенную коробочку. Мякоть плода нарезаем кубиком, сбрызгиваем соком лимона и тоже отправляем в салатник. К полученной массе добавляем черный молотый перец, столовую ложку горчицы. Также берем качественную жирную сметану. Тщательно перемешиваем салат и отставляем его на 15 минут в холодильник. После этого можно подавать.

Есть такая селедка очень вкусно на хрустящих гренках, ломтике бородинского хлеба. А можно просто наварить вкусное картофельное пюре и наслаждаться.