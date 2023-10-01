Всего 15 минут — и закуска на столе: такую яблочную сельдь гости съедят вместе с тарелкой
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Обязательно приготовьте, если любите сельдь
Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с селедкой. Теперь делимся рецептом вкуснейшей закуски с этой соленой рыбкой.
Как ее готовить, рассказали на портале "Школа Жизни". Кушанье можно есть, как салат, или же смазывать на греночки и бутерброды.
Ингредиенты:
- Сельдь слабосоленая – 2 шт. (или филе 4 шт)
- Лук – 1 шт
- Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- Черный перец
- Столовая горчица – 1 ч. л.
- Сметана 20% – 180 г
- Лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сельдь нарезаем кубиком. Лук чистим и крошим полукольцами.
- Переводим оба компонента в салатник, немного перемешиваем.
- Берем кислые яблочки, очищаем от кожуры и вырезаем семенную коробочку. Мякоть плода нарезаем кубиком, сбрызгиваем соком лимона и тоже отправляем в салатник.
- К полученной массе добавляем черный молотый перец, столовую ложку горчицы. Также берем качественную жирную сметану.
- Тщательно перемешиваем салат и отставляем его на 15 минут в холодильник. После этого можно подавать.
Есть такая селедка очень вкусно на хрустящих гренках, ломтике бородинского хлеба. А можно просто наварить вкусное картофельное пюре и наслаждаться.