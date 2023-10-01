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Всего 15 минут — и закуска на столе: такую яблочную сельдь гости съедят вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепный вариант праздничной закуски
Великолепный вариант праздничной закуски. Фото Їсти

Обязательно приготовьте, если любите сельдь

Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с селедкой. Теперь делимся рецептом вкуснейшей закуски с этой соленой рыбкой.

Как ее готовить, рассказали на портале "Школа Жизни". Кушанье можно есть, как салат, или же смазывать на греночки и бутерброды.

Ингредиенты:

  • Сельдь слабосоленая – 2 шт. (или филе 4 шт)
  • Лук – 1 шт
  • Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • Черный перец
  • Столовая горчица – 1 ч. л.
  • Сметана 20% – 180 г
  • Лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сельдь нарезаем кубиком. Лук чистим и крошим полукольцами.
  2. Переводим оба компонента в салатник, немного перемешиваем.
  3. Берем кислые яблочки, очищаем от кожуры и вырезаем семенную коробочку. Мякоть плода нарезаем кубиком, сбрызгиваем соком лимона и тоже отправляем в салатник.
  4. К полученной массе добавляем черный молотый перец, столовую ложку горчицы. Также берем качественную жирную сметану.
  5. Тщательно перемешиваем салат и отставляем его на 15 минут в холодильник. После этого можно подавать.

Есть такая селедка очень вкусно на хрустящих гренках, ломтике бородинского хлеба. А можно просто наварить вкусное картофельное пюре и наслаждаться.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Селедка