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Самая простая маринованная капуста: будет готова уже через один день

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Закуска получается безумно вкусной
Закуска получается безумно вкусной. Фото food.obozrevatel.com

Пожалуй, самый быстрый рецепт капусты

Мы рассказывали, как вкусно и быстро заквасить капусту. Теперь же делимся практически моментальным рецептом – за ним закуска будет готова уже на следующий день.

Такая хрустящая и ароматная капусточка – отличный вариант гарнира или закуски. Быстрым рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста – 1/2 кочана;
  • лук – 2 шт.;
  • вода – 600 мл;
  • рисовый уксус – 120 мл;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Для начала овощи шинкуем одинаковыми кусочками. Так режем и лук, и капусту.
  2. В отдельной кастрюльке смешиваем воду с уксусом, сахаром и солью. Эту смесь следует поставить на средний огонь и довести до кипения.
  3. В кипящий маринад забрасываем овощи, сразу же перемешиваем и выключаем огонь. Когда заготовка остынет, перекладываем ее в банку и заливаем маринадом.
  4. После этого банку можно закрывать крышкой. Когда полностью остынет, ставим в холодильник в сутки.

Уже на следующий день капусту можно пробовать. Такая закуска станет отличным дополнением к любому приему пищи. Также мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии.

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#Рецепт #Салат #Капуста