Самая простая маринованная капуста: будет готова уже через один день

Пожалуй, самый быстрый рецепт капусты

Мы рассказывали, как вкусно и быстро заквасить капусту. Теперь же делимся практически моментальным рецептом – за ним закуска будет готова уже на следующий день.

Такая хрустящая и ароматная капусточка – отличный вариант гарнира или закуски. Быстрым рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1/2 кочана;

лук – 2 шт.;

вода – 600 мл;

рисовый уксус – 120 мл;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 50 г.

Способ приготовления:

Для начала овощи шинкуем одинаковыми кусочками. Так режем и лук, и капусту. В отдельной кастрюльке смешиваем воду с уксусом, сахаром и солью. Эту смесь следует поставить на средний огонь и довести до кипения. В кипящий маринад забрасываем овощи, сразу же перемешиваем и выключаем огонь. Когда заготовка остынет, перекладываем ее в банку и заливаем маринадом. После этого банку можно закрывать крышкой. Когда полностью остынет, ставим в холодильник в сутки.

Уже на следующий день капусту можно пробовать. Такая закуска станет отличным дополнением к любому приему пищи. Также мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии.