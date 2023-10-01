Самая простая маринованная капуста: будет готова уже через один день
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Пожалуй, самый быстрый рецепт капусты
Мы рассказывали, как вкусно и быстро заквасить капусту. Теперь же делимся практически моментальным рецептом – за ним закуска будет готова уже на следующий день.
Такая хрустящая и ароматная капусточка – отличный вариант гарнира или закуски. Быстрым рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста – 1/2 кочана;
- лук – 2 шт.;
- вода – 600 мл;
- рисовый уксус – 120 мл;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 50 г.
Способ приготовления:
- Для начала овощи шинкуем одинаковыми кусочками. Так режем и лук, и капусту.
- В отдельной кастрюльке смешиваем воду с уксусом, сахаром и солью. Эту смесь следует поставить на средний огонь и довести до кипения.
- В кипящий маринад забрасываем овощи, сразу же перемешиваем и выключаем огонь. Когда заготовка остынет, перекладываем ее в банку и заливаем маринадом.
- После этого банку можно закрывать крышкой. Когда полностью остынет, ставим в холодильник в сутки.
Уже на следующий день капусту можно пробовать. Такая закуска станет отличным дополнением к любому приему пищи. Также мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии.