Одним наестся вся семья: 15 минут - и горячий супербутерброд на столе

Никто голодным не уйдет из-за стола

Завтрак – важнейший прием пищи. Он должен быть вкусным и сытным, а на его приготовление хочется потратить минимум времени.

Вместе с "1 хвилина" предлагаем именно такой вариант завтрака – один семейный горячий бутерброд. На его приготовление вы потратите всего 15 минут, а в результате вся семья будет сыта и довольна. Попробуем?

Как приготовить горячий бутерброд

Ингредиенты:

12 кусочков хлеба для тостов;

400 г ветчины;

300 г сыра чеддер (можно взять моцареллу или другой сыр по желанию);

6 ст. л. томатного соуса;

15 оливок;

2 помидора;

6 ст. л. майонеза;

1 ч. л. орегано.

Ветчину и сыр желательно выбирать квадратной формы и уже нарезанные.

Способ приготовления:

Помидоры вымойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте на 12 кружочков. Оливки тоже нарежьте кружочками. Форму для запекания смажьте третью томатного соуса. Выложите в один слой 6 кусочков хлеба, смажьте половиной майонеза. Сверху выложите ветчину, на нее – сыр, все смажьте третью томатного соуса. Сверху выложите слои ветчины и сыра. На каждый кусочек сыра положите по кружочку помидора и оливок. Повторите все слои: хлеб, слой майонеза и томатного соуса, ветчины, сыра и помидоров с оливками. Сверху все посыпьте сушеным орегано. Духовку разогрейте до 180 градусов, отправьте форму с бутербродом на 15 минут. Перед подачей готовое блюдо разрежьте на 6 порций.

Майонез для такого бутерброда можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это будет еще вкуснее и полезнее.