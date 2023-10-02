Одним наестся вся семья: 15 минут - и горячий супербутерброд на столе
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Никто голодным не уйдет из-за стола
Завтрак – важнейший прием пищи. Он должен быть вкусным и сытным, а на его приготовление хочется потратить минимум времени.
Вместе с "1 хвилина" предлагаем именно такой вариант завтрака – один семейный горячий бутерброд. На его приготовление вы потратите всего 15 минут, а в результате вся семья будет сыта и довольна. Попробуем?
Как приготовить горячий бутерброд
Ингредиенты:
- 12 кусочков хлеба для тостов;
- 400 г ветчины;
- 300 г сыра чеддер (можно взять моцареллу или другой сыр по желанию);
- 6 ст. л. томатного соуса;
- 15 оливок;
- 2 помидора;
- 6 ст. л. майонеза;
- 1 ч. л. орегано.
Ветчину и сыр желательно выбирать квадратной формы и уже нарезанные.
Способ приготовления:
- Помидоры вымойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте на 12 кружочков. Оливки тоже нарежьте кружочками.
- Форму для запекания смажьте третью томатного соуса. Выложите в один слой 6 кусочков хлеба, смажьте половиной майонеза. Сверху выложите ветчину, на нее – сыр, все смажьте третью томатного соуса.
- Сверху выложите слои ветчины и сыра. На каждый кусочек сыра положите по кружочку помидора и оливок.
- Повторите все слои: хлеб, слой майонеза и томатного соуса, ветчины, сыра и помидоров с оливками. Сверху все посыпьте сушеным орегано.
- Духовку разогрейте до 180 градусов, отправьте форму с бутербродом на 15 минут. Перед подачей готовое блюдо разрежьте на 6 порций.
Майонез для такого бутерброда можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это будет еще вкуснее и полезнее.