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Одним наестся вся семья: 15 минут - и горячий супербутерброд на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытный завтрак приготовить просто
Сытный завтрак приготовить просто. Фото odnaminyta.com

Никто голодным не уйдет из-за стола

Завтрак – важнейший прием пищи. Он должен быть вкусным и сытным, а на его приготовление хочется потратить минимум времени.

Вместе с "1 хвилина" предлагаем именно такой вариант завтрака – один семейный горячий бутерброд. На его приготовление вы потратите всего 15 минут, а в результате вся семья будет сыта и довольна. Попробуем?

Как приготовить горячий бутерброд

Ингредиенты:

  • 12 кусочков хлеба для тостов;
  • 400 г ветчины;
  • 300 г сыра чеддер (можно взять моцареллу или другой сыр по желанию);
  • 6 ст. л. томатного соуса;
  • 15 оливок;
  • 2 помидора;
  • 6 ст. л. майонеза;
  • 1 ч. л. орегано.

Ветчину и сыр желательно выбирать квадратной формы и уже нарезанные.

Способ приготовления:

  1. Помидоры вымойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте на 12 кружочков. Оливки тоже нарежьте кружочками.
  2. Форму для запекания смажьте третью томатного соуса. Выложите в один слой 6 кусочков хлеба, смажьте половиной майонеза. Сверху выложите ветчину, на нее – сыр, все смажьте третью томатного соуса.
  3. Сверху выложите слои ветчины и сыра. На каждый кусочек сыра положите по кружочку помидора и оливок.
  4. Повторите все слои: хлеб, слой майонеза и томатного соуса, ветчины, сыра и помидоров с оливками. Сверху все посыпьте сушеным орегано.
  5. Духовку разогрейте до 180 градусов, отправьте форму с бутербродом на 15 минут. Перед подачей готовое блюдо разрежьте на 6 порций.

Майонез для такого бутерброда можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это будет еще вкуснее и полезнее.

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#Рецепт #Бутерброд #Готовим дома