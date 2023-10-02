Сегодня приготовите, завтра можно есть: после такой квашеной капусты оближкте все банки

Самый быстрый и самый вкусный рецепт

Хрустящая и сочная квашеная капуста – это настоящий кладезь витаминов в холодное время года. Приготовить ее дома несложно, а по вкусу она получается гораздо лучше магазинной. Ею можно смаковать просто так, заправив ароматным подсолнечным маслом, а также добавлять в качестве ингредиентов в другие блюда.

"Главред" предлагает уникальный рецепт квашеной капусты. Для приготовления такой вкуснятины вам понадобятся простейшие продукты, а лакомиться вы сможете уже через сутки. Побалуйте себя и своих близких удивительной закуской.

Как приготовить квашеную капусту

Ингредиенты:

капуста — 3 кг;

морковка — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

соль — 1,5 ст. л.;

вода кипяченая.

Способ приготовления:

Для начала необходимо подготовить все ингредиенты: капусту помыть и мелко нашинковать, морковку натереть на крупной терке или тонкой соломкой. Капусту и морковь нужно соединить, но не мять руками. Выложит полученную овощную массу в большую банку — либо в 3-х литровую, либо же в две банки по 1,5 литра. Все хорошо утрамбовать, залить кипяченой водой, сверху добавить соль, сахар и мед. Банку необходимо поместить в кастрюлю и прикрыть крышкой. Через сутки можно доставать и лакомиться квашеной капустой.

Подавайте ее вместе с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!