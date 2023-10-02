Сегодня приготовите, завтра можно есть: после такой квашеной капусты оближкте все банки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Самый быстрый и самый вкусный рецепт
Хрустящая и сочная квашеная капуста – это настоящий кладезь витаминов в холодное время года. Приготовить ее дома несложно, а по вкусу она получается гораздо лучше магазинной. Ею можно смаковать просто так, заправив ароматным подсолнечным маслом, а также добавлять в качестве ингредиентов в другие блюда.
"Главред" предлагает уникальный рецепт квашеной капусты. Для приготовления такой вкуснятины вам понадобятся простейшие продукты, а лакомиться вы сможете уже через сутки. Побалуйте себя и своих близких удивительной закуской.
Как приготовить квашеную капусту
Ингредиенты:
- капуста — 3 кг;
- морковка — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- соль — 1,5 ст. л.;
- вода кипяченая.
Способ приготовления:
- Для начала необходимо подготовить все ингредиенты: капусту помыть и мелко нашинковать, морковку натереть на крупной терке или тонкой соломкой. Капусту и морковь нужно соединить, но не мять руками.
- Выложит полученную овощную массу в большую банку — либо в 3-х литровую, либо же в две банки по 1,5 литра.
- Все хорошо утрамбовать, залить кипяченой водой, сверху добавить соль, сахар и мед.
- Банку необходимо поместить в кастрюлю и прикрыть крышкой. Через сутки можно доставать и лакомиться квашеной капустой.
Подавайте ее вместе с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!