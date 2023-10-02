Один ингредиент - и вы будете есть эти котлеты как семечки

Для таких котлет вы скупите всю тыкву

Сочные и ароматные котлеты — одно из любимых блюд на нашей кухне. Их рецептов неимоверное количество: и обычные мясные, и овощные, и с различными добавками. Уверены, что у каждого кулинара есть свой особенный рецепт.

Безусловно, осенью мы готовим много потрясающих блюд с тыквой. Сегодня мы не обойдем вниманием котлеты и по рецепту "Мета" добавим туда немного этого фрукта. Такой секретный ингредиент изменит обычный вкус привычных котлет и их внешний вид. Такие биточки точно придутся по душе каждому члену семьи.

Как приготовить тыквенные котлеты

Ингредиенты:

тыква;

куриное филе;

сухари;

яйца;

специи;

растительное масло.

Способ приготовления:

Подготовьте куриное филе: очистите мясо от пленок, нарежьте кусочками и перекрутите в фарш. Тыкву очистите, достаньте семечки, натрите в миску. В емкость с тыквой добавьте фарш, яйцо и специи. Полученную массу тщательно перемешайте. В отдельной тарелке взбейте яйца, в другую поместите панировочные сухари. Формируем котлетки, окунаем их во взбитый белок и обваливаем в сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом и отправляем котлетки. Жарим их с двух сторон до золотистой корочки.

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