Один ингредиент - и вы будете есть эти котлеты как семечки
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Для таких котлет вы скупите всю тыкву
Сочные и ароматные котлеты — одно из любимых блюд на нашей кухне. Их рецептов неимоверное количество: и обычные мясные, и овощные, и с различными добавками. Уверены, что у каждого кулинара есть свой особенный рецепт.
Безусловно, осенью мы готовим много потрясающих блюд с тыквой. Сегодня мы не обойдем вниманием котлеты и по рецепту "Мета" добавим туда немного этого фрукта. Такой секретный ингредиент изменит обычный вкус привычных котлет и их внешний вид. Такие биточки точно придутся по душе каждому члену семьи.
Как приготовить тыквенные котлеты
Ингредиенты:
- тыква;
- куриное филе;
- сухари;
- яйца;
- специи;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Подготовьте куриное филе: очистите мясо от пленок, нарежьте кусочками и перекрутите в фарш.
- Тыкву очистите, достаньте семечки, натрите в миску.
- В емкость с тыквой добавьте фарш, яйцо и специи. Полученную массу тщательно перемешайте.
- В отдельной тарелке взбейте яйца, в другую поместите панировочные сухари.
- Формируем котлетки, окунаем их во взбитый белок и обваливаем в сухарях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и отправляем котлетки. Жарим их с двух сторон до золотистой корочки.
Рекомендуем приготовить также необычные котлеты из овсянки и кабачков по рецепту "Телеграфа". Готовьте и наслаждайтесь!