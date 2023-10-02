Воспользуйтесь сезоном: на обед с таким тыквенным супчиком будут сбегаться все близкие

Так вкусно тыкву вы еще не готовили

Тыква — невероятно вкусный и полезный продукт, настоящий подарок осени. Мы уже готовили из него потрясающее варенье, теперь попробуем тыквенный суп.

Такое блюдо по рецепту Shuba подарит вам приятное ощущение домашнего уюта. Для насыщенности супа используются сливки, а для вкуса вы можете добавить любимые специи. Хранить его вы сможете в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или в морозильной камере до 2-х месяцев.

Как приготовить тыквенный суп

Ингредиенты на 4 порции:

масло оливковое Extra Virgin — 1 ст. л.;

лук — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

тыква мускатная — 2 кг;

куриный бульон — 4 стакана;

сливки 33% — 1/2 стакана;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Растительное масло разогрейте на среднем огне в кастрюле с толстым дно. Добавьте очищенный и измельченный лук и чеснок и готовьте до золотистого цвета. Тыкву разрежьте пополам, от кожуры и семян, нарежьте кусочками. Вместе с бульоном отправьте к тыкве, посолите, поперчите. Доведите до кипения, не накрывая крышкой, убавьте огонь. Тушите около 30 минут, пока тыква не станет прокалываться вилкой. Выключите. Смесь взбейте погружным блендером до однородного состояния, добавьте сливки и приправьте по вкусу. Украсьте сливками, молотым перцем и подавайте.

Ранее "Телеграф" делился простым способом чистки тыквы. Простой лайфхак спасет, если не хочется долго стоять на кухне.