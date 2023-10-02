Не нужно замешивать тесто и включать духовку: приготовить такой яблочный пирог проще простого

Никакой долгой суеты на кухне

Все мы любим полакомиться вкуснейшими пирогами. Кулинары пользуются моментом и пекут вкуснейшие шарлотки. Но что делать, если хочется разнообразить свое "яблочное" меню при минимуме временных затрат?

Тогда можно приготовить яблочный пирог по рецепту Uaportal. Его особенность в том, что не придется замешивать тесто и включать духовку — мы просто приготовим выпечку с лавашем. В это сложно поверить, но вам понадобиться всего четыре ингредиента и минимум времени. Простая, вкусная, ароматная выпечка покорит сердце каждого, кто ее попробует.

Как приготовить яблочный пирог на лаваше

Ингредиенты:

тонкий лаваш;

килограмм яблок твердых сортов;

столовая ложка сахара;

50 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Яблоки помойте и нарежьте кубиками. Сковороду с антипригарным покрытием разогрейте и добавьте в нее кусочек масла. Когда масло растечется, выложите наверх яблоки, на среднем огне пропарьте их под крышкой и присыпьте — так они немного карамелизируются. Лаваш нарежьте на одинаковые кусочки. Противень застелите пергаментом и положите на него один кусочек лаваша. Сверху выложите яблочный слой, накройте другим куском лаваша. Продолжайте, пока не закончатся яблоки, или кусочки лаваша. Верхним слоем обязательно должен быть лаваш — его нужно смазать маслом и присыпать сахаром, а по желанию добавить корицы или ванильного сахара. Духовку разогрейте до 200 градусов, поставьте пирог и снизьте температуру до 150 градусов. Выпекайте пирог 15 минут. Подождите, пока готовый пирог остынет, извлеките из формы, разрежьте на порции и подавайте.

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