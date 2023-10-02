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И к праздничному столу, и к семейному ужину: от такого рагу не откажется даже ребенок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Не только вкусное, но и невероятно яркое блюдо
Не только вкусное, но и невероятно яркое блюдо. Фото recepty.24tv.ua

С его приготовлением справится любой

Даже у самого опытного кулинара возникает вопрос, что приготовить на ужин. В этом случае рагу — лучшее лакомство.

Сегодня мы с Migusto приготовим фантастически вкусное и невероятно яркое куриное рагу с помидорами. Это блюдо почти не требует усилий и с ним справится даже начинающий кулинар. Попробуем?

Как приготовить куриное рагу с помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 кг помидоров разного цвета;
  • одна красная луковица;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • 4 ст. л. белого сухого вина;
  • 2 ст. л. меда;
  • 4 куриные грудки;
  • чеснок.

Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 200 градусов.
  2. Помидоры и лук моем, нарезаем и отправляем на противень.
  3. Половину растительного масла смешиваем с солью, небольшим количеством перца, вином и медом. Получившейся смесью заливаем помидоры. Отправляем все в духовку на полчаса.
  4. Куриную грудку нарезаем кубиками.
  5. Оставшееся масло нагреваем на сковороде с антипригарным покрытием, отправляем курицу и обжариваем в течение трех минут до зарумянивания. Солим, перчим.
  6. Форму с овощами достаем из духовки, отправляем курицу и запекаем при температуре 220 градусов еще около 10 минут.

Готовое рагу подавайте с белым рисом и свежим хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Рагу #Готовим дома