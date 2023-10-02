И к праздничному столу, и к семейному ужину: от такого рагу не откажется даже ребенок

С его приготовлением справится любой

Даже у самого опытного кулинара возникает вопрос, что приготовить на ужин. В этом случае рагу — лучшее лакомство.

Сегодня мы с Migusto приготовим фантастически вкусное и невероятно яркое куриное рагу с помидорами. Это блюдо почти не требует усилий и с ним справится даже начинающий кулинар. Попробуем?

Как приготовить куриное рагу с помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

1 кг помидоров разного цвета;

одна красная луковица;

4 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. соли;

4 ст. л. белого сухого вина;

2 ст. л. меда;

4 куриные грудки;

чеснок.

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 200 градусов. Помидоры и лук моем, нарезаем и отправляем на противень. Половину растительного масла смешиваем с солью, небольшим количеством перца, вином и медом. Получившейся смесью заливаем помидоры. Отправляем все в духовку на полчаса. Куриную грудку нарезаем кубиками. Оставшееся масло нагреваем на сковороде с антипригарным покрытием, отправляем курицу и обжариваем в течение трех минут до зарумянивания. Солим, перчим. Форму с овощами достаем из духовки, отправляем курицу и запекаем при температуре 220 градусов еще около 10 минут.

Готовое рагу подавайте с белым рисом и свежим хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!