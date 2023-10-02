И к праздничному столу, и к семейному ужину: от такого рагу не откажется даже ребенок
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С его приготовлением справится любой
Даже у самого опытного кулинара возникает вопрос, что приготовить на ужин. В этом случае рагу — лучшее лакомство.
Сегодня мы с Migusto приготовим фантастически вкусное и невероятно яркое куриное рагу с помидорами. Это блюдо почти не требует усилий и с ним справится даже начинающий кулинар. Попробуем?
Как приготовить куриное рагу с помидорами
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 кг помидоров разного цвета;
- одна красная луковица;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. соли;
- 4 ст. л. белого сухого вина;
- 2 ст. л. меда;
- 4 куриные грудки;
- чеснок.
Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 200 градусов.
- Помидоры и лук моем, нарезаем и отправляем на противень.
- Половину растительного масла смешиваем с солью, небольшим количеством перца, вином и медом. Получившейся смесью заливаем помидоры. Отправляем все в духовку на полчаса.
- Куриную грудку нарезаем кубиками.
- Оставшееся масло нагреваем на сковороде с антипригарным покрытием, отправляем курицу и обжариваем в течение трех минут до зарумянивания. Солим, перчим.
- Форму с овощами достаем из духовки, отправляем курицу и запекаем при температуре 220 градусов еще около 10 минут.
Готовое рагу подавайте с белым рисом и свежим хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!