Рецепт этого пирога вы запомните сразу: вам нужно отмерять все по стакану

Изумительный десерт восхитит абсолютно всех

Домашняя выпечка всегда ассоциируется у нас с домашним теплом и уютом. Что может быть лучше кусочка пышного, ароматного пирога с чаем в компании близких людей?

Если хочется полакомиться вкуснятиной, но не хочется долго стоять у плиты, рецепт "Главреда" именно для вас. Вам не нужны какие-то дорогие ингредиенты — по стакану муки, кефира, сахара и манки, яйца и ягод. Такой потрясающий пирог с удовольствием будут готовить даже дети.

Как приготовить пирог с ягодами "4 стакана"

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

мука — 1 стакан (200 гр);

кефир — 1 стакан;

сахар — 200 гр;

манная крупа — 1 стакан;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

соль, ягоды — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца берем из холодильника, моем, взбиваем в тарелке до появления пены. Добавляем щепотку соли, сахар, столовую ложку подсолнечного масла и продолжаем взбивать. Муку просеиваем с разрыхлителем, вводим частями в смесь. Туда же отправляем манку и кефир, тщательно все перемешиваем — у вас должно получиться густое тесто. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Выливаем на противень немного теста, выкладываем ягоды, сверху выливаем оставшееся тесто. Ставим пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 40 минут.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой!