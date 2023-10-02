Рецепт этого пирога вы запомните сразу: вам нужно отмерять все по стакану
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Изумительный десерт восхитит абсолютно всех
Домашняя выпечка всегда ассоциируется у нас с домашним теплом и уютом. Что может быть лучше кусочка пышного, ароматного пирога с чаем в компании близких людей?
Если хочется полакомиться вкуснятиной, но не хочется долго стоять у плиты, рецепт "Главреда" именно для вас. Вам не нужны какие-то дорогие ингредиенты — по стакану муки, кефира, сахара и манки, яйца и ягод. Такой потрясающий пирог с удовольствием будут готовить даже дети.
Как приготовить пирог с ягодами "4 стакана"
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- мука — 1 стакан (200 гр);
- кефир — 1 стакан;
- сахар — 200 гр;
- манная крупа — 1 стакан;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- соль, ягоды — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца берем из холодильника, моем, взбиваем в тарелке до появления пены. Добавляем щепотку соли, сахар, столовую ложку подсолнечного масла и продолжаем взбивать.
- Муку просеиваем с разрыхлителем, вводим частями в смесь. Туда же отправляем манку и кефир, тщательно все перемешиваем — у вас должно получиться густое тесто.
- Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Выливаем на противень немного теста, выкладываем ягоды, сверху выливаем оставшееся тесто.
- Ставим пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 40 минут.
А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой!