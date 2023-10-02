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Рецепт этого пирога вы запомните сразу: вам нужно отмерять все по стакану

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Этот рецепт станет вашим любимым
Этот рецепт станет вашим любимым. Фото shuba.life

Изумительный десерт восхитит абсолютно всех

Домашняя выпечка всегда ассоциируется у нас с домашним теплом и уютом. Что может быть лучше кусочка пышного, ароматного пирога с чаем в компании близких людей?

Если хочется полакомиться вкуснятиной, но не хочется долго стоять у плиты, рецепт "Главреда" именно для вас. Вам не нужны какие-то дорогие ингредиенты — по стакану муки, кефира, сахара и манки, яйца и ягод. Такой потрясающий пирог с удовольствием будут готовить даже дети.

Как приготовить пирог с ягодами "4 стакана"

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 1 стакан (200 гр);
  • кефир — 1 стакан;
  • сахар — 200 гр;
  • манная крупа — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • соль, ягоды — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца берем из холодильника, моем, взбиваем в тарелке до появления пены. Добавляем щепотку соли, сахар, столовую ложку подсолнечного масла и продолжаем взбивать.
  2. Муку просеиваем с разрыхлителем, вводим частями в смесь. Туда же отправляем манку и кефир, тщательно все перемешиваем — у вас должно получиться густое тесто.
  3. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Выливаем на противень немного теста, выкладываем ягоды, сверху выливаем оставшееся тесто.
  4. Ставим пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 40 минут.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой!

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