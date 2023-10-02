"Деруны" с итальянской ноткой: причудливое блюдо накормит всю семью
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Это не совсем классические драники, но блюдо от того менее вкусным не станет
Мы рассказывали, как приготовить классические драники. Следующее блюдо хоть и отличное от дерунов, но есть у них нечто общее.
Рецепт, которым поделились на портале "1 минута", содержит некоторые отличия от традиционных дерунов, но блюдо от этого менее вкусным не становится. Как бы вы ее ни назвали – будет вкусно.
Ингредиенты:
- Картофель — 2-3 штуки
- Лук – 1 штука
- Мука — 2 столовые ложки
- Яйца – 1 штука
- Соль, молотый черный перец, паприка
- Итальянские сушеные травы
- Сыр твердый – 100-150 г
- Помидор – 1 штука
- Зеленый лук — 1 пучок
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Моем и чистим картофель. Натираем ее на большой терке. Заливаем натертый картофель холодной водой и оставляем его на время в воде.
- В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем в него соль, сушеные травы и перец. Хорошо перемешиваем.
- Лук мелко крошим ножом или натираем на большой терке. Добавляем в яичную массу. Картошку отбрасываем на сито, и, когда стечет излишняя вода, тоже добавляем.
- На большой терке натираем сыр. Томат тонко нарезаем на кружочки. Мелко крошим зеленый лук.
- Жарим драники, как обычно. Но, перевернув на другую сторону, на каждую картофельную оладью выкладываем сыр, кружочек помидора, зеленый лук и снова творог. Тогда накрываем крышкой и держим до готовности.
Деруны получаются безумно вкусными. Можно их подавать с любым соусом, который вам нравится, или приготовить классический – сметану или заправку на ее основе.