"Деруны" с итальянской ноткой: причудливое блюдо накормит всю семью

Это не совсем классические драники, но блюдо от того менее вкусным не станет

Мы рассказывали, как приготовить классические драники. Следующее блюдо хоть и отличное от дерунов, но есть у них нечто общее.

Рецепт, которым поделились на портале "1 минута", содержит некоторые отличия от традиционных дерунов, но блюдо от этого менее вкусным не становится. Как бы вы ее ни назвали – будет вкусно.

Ингредиенты:

Картофель — 2-3 штуки

Лук – 1 штука

Мука — 2 столовые ложки

Яйца – 1 штука

Соль, молотый черный перец, паприка

Итальянские сушеные травы

Сыр твердый – 100-150 г

Помидор – 1 штука

Зеленый лук — 1 пучок

Масло для жарки

Способ приготовления:

Моем и чистим картофель. Натираем ее на большой терке. Заливаем натертый картофель холодной водой и оставляем его на время в воде. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем в него соль, сушеные травы и перец. Хорошо перемешиваем. Лук мелко крошим ножом или натираем на большой терке. Добавляем в яичную массу. Картошку отбрасываем на сито, и, когда стечет излишняя вода, тоже добавляем. На большой терке натираем сыр. Томат тонко нарезаем на кружочки. Мелко крошим зеленый лук. Жарим драники, как обычно. Но, перевернув на другую сторону, на каждую картофельную оладью выкладываем сыр, кружочек помидора, зеленый лук и снова творог. Тогда накрываем крышкой и держим до готовности.

Деруны получаются безумно вкусными. Можно их подавать с любым соусом, который вам нравится, или приготовить классический – сметану или заправку на ее основе.