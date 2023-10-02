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Берем одно яйцо и пачку сыра: это яблочное печенье будет готово в считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Печенье получается хрустящее, со вкусной начинкой
Печенье получается хрустящее, со вкусной начинкой. Фото Новости Ю

Рецепт простейшего яблочного печенья

Мы рассказывали, как приготовить очень простой шоколадный торт-пирог. Теперь делимся рецептом элементарного и очень быстрого творожного печенья с яблочной начинкой.

Выпечка выходит легкая, воздушная, мягкая и нежная. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Сыр зернистый (домашний) – 200 г
  • Яйцо – 1 штука
  • Сахарный песок – 50 г
  • Соль – щепотка
  • Цедра одного лимона или ванилин
  • Подсолнечное масло – 70 миллилитров
  • Мука – 200-250 г
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Для начинки:

  • Яблоки – 2 штуки
  • Сливочное масло – 20 г
  • Сахар – 2 столовые ложки
  • Лимонный сок – по желанию
  • Корица – по желанию

Способ приготовления:

  1. В миску вбиваем яйцо, всыпаем соль и сахарный песок. Для ароматности готового теста добавляем цедру лимона или ванилин.
  2. В другие продукты выкладываем сыр, выливаем масло. Тщательно перемешиваем. В несколько мер высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто.
  3. Готовое тесто заворачиваем в пленку и забираем в холодильник на 15 минут. В это время можно заняться внутренностью.
  4. Яблоки чистим от кожуры и семенной коробочки. Натираем на большой терке.
  5. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло и выкладываем яблоко. Добавляем сахар по желанию лимонный сок и корицу. Постоянно перемешивая, тушим до испарения жидкости.
  6. Начинку оставляем – она должна остыть. Тесто раскатываем. Тарелкой вырезаем круг.
  7. Полученный круг нарезаем на треугольники. На каждый выкладываем начинку. Заворачиваем в трубочки и выкладываем на противень.
  8. Смазываем взбитым яйцом. Запекаем в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах.

Лакомства получаются безумно вкусные и ароматные. Также мы рассказывали, как приготовить нежный заварной крем.

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