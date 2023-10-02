Берем одно яйцо и пачку сыра: это яблочное печенье будет готово в считанные минуты
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Рецепт простейшего яблочного печенья
Мы рассказывали, как приготовить очень простой шоколадный торт-пирог. Теперь делимся рецептом элементарного и очень быстрого творожного печенья с яблочной начинкой.
Выпечка выходит легкая, воздушная, мягкая и нежная. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Сыр зернистый (домашний) – 200 г
- Яйцо – 1 штука
- Сахарный песок – 50 г
- Соль – щепотка
- Цедра одного лимона или ванилин
- Подсолнечное масло – 70 миллилитров
- Мука – 200-250 г
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Для начинки:
- Яблоки – 2 штуки
- Сливочное масло – 20 г
- Сахар – 2 столовые ложки
- Лимонный сок – по желанию
- Корица – по желанию
Способ приготовления:
- В миску вбиваем яйцо, всыпаем соль и сахарный песок. Для ароматности готового теста добавляем цедру лимона или ванилин.
- В другие продукты выкладываем сыр, выливаем масло. Тщательно перемешиваем. В несколько мер высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто.
- Готовое тесто заворачиваем в пленку и забираем в холодильник на 15 минут. В это время можно заняться внутренностью.
- Яблоки чистим от кожуры и семенной коробочки. Натираем на большой терке.
- На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло и выкладываем яблоко. Добавляем сахар по желанию лимонный сок и корицу. Постоянно перемешивая, тушим до испарения жидкости.
- Начинку оставляем – она должна остыть. Тесто раскатываем. Тарелкой вырезаем круг.
- Полученный круг нарезаем на треугольники. На каждый выкладываем начинку. Заворачиваем в трубочки и выкладываем на противень.
- Смазываем взбитым яйцом. Запекаем в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах.
Лакомства получаются безумно вкусные и ароматные. Также мы рассказывали, как приготовить нежный заварной крем.