Берем одно яйцо и пачку сыра: это яблочное печенье будет готово в считанные минуты

Рецепт простейшего яблочного печенья

Мы рассказывали, как приготовить очень простой шоколадный торт-пирог. Теперь делимся рецептом элементарного и очень быстрого творожного печенья с яблочной начинкой.

Выпечка выходит легкая, воздушная, мягкая и нежная. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Сыр зернистый (домашний) – 200 г

Яйцо – 1 штука

Сахарный песок – 50 г

Соль – щепотка

Цедра одного лимона или ванилин

Подсолнечное масло – 70 миллилитров

Мука – 200-250 г

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Для начинки:

Яблоки – 2 штуки

Сливочное масло – 20 г

Сахар – 2 столовые ложки

Лимонный сок – по желанию

Корица – по желанию

Способ приготовления:

В миску вбиваем яйцо, всыпаем соль и сахарный песок. Для ароматности готового теста добавляем цедру лимона или ванилин. В другие продукты выкладываем сыр, выливаем масло. Тщательно перемешиваем. В несколько мер высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пленку и забираем в холодильник на 15 минут. В это время можно заняться внутренностью. Яблоки чистим от кожуры и семенной коробочки. Натираем на большой терке. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло и выкладываем яблоко. Добавляем сахар по желанию лимонный сок и корицу. Постоянно перемешивая, тушим до испарения жидкости. Начинку оставляем – она должна остыть. Тесто раскатываем. Тарелкой вырезаем круг. Полученный круг нарезаем на треугольники. На каждый выкладываем начинку. Заворачиваем в трубочки и выкладываем на противень. Смазываем взбитым яйцом. Запекаем в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при 180 градусах.

Лакомства получаются безумно вкусные и ароматные. Также мы рассказывали, как приготовить нежный заварной крем.