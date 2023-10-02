Заменит вам все торты и шарлотки: невероятно нежный осенний пирог
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Прекрасная осенняя выпечка — приготовьте, пока есть тыква
Мы рассказывали, как приготовить классический заварной крем. Но, пока длится сезон тыквы, рекомендуем обратить внимание на выпечку именно с этим продуктом.
Вместе с "Апострофом" делимся рецептом пирога, который получается безумно нежным и ароматным. Приготовление такой выпечки многим напомнит шарлотку, но вкус будет гораздо глубже.
Ингредиенты:
- тыква — 800 г
- сахар — 200 г
- яйца — 4 шт.
- молоко — 200 мл
- сливочное масло — 100 г
- разрыхлитель — 18 г
- ванильный сахар — 1 пачка
- цедра апельсина — 0,5 шт.
- мука — 230 г
- куркума – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Тыкву моем, чистим кожуру. Нарезаем тонкими пластинками.
- Берем глубокую миску и вбиваем туда яйца. Взбиваем миксером с сахаром и ванильным сахаром. Масса должна получиться светлая и пышная. Вливаем в нее молоко и перемешиваем миксером на низких оборотах.
- Добавляем апельсиновую цедру, муку, разрыхлитель и куркуму. Сливочное масло растапливаем и тоже вливаем в тесто.
- Перемешиваем, пока масса не станет однородной. Консистенция теста должна быть как на блине. Добавляем тыкву и аккуратно перемешиваем – все пластинки должны покрыться тестом.
- Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и перекладываем тыквенную массу. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов примерно 50 минут.
Пирог по этому рецепту получается яркий, нежный и душистый. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный шоколадный торт.