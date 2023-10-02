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Заменит вам все торты и шарлотки: невероятно нежный осенний пирог

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Пирог получается очень нежным и ароматным
Пирог получается очень нежным и ароматным. Фото lifehacker.ru

Прекрасная осенняя выпечка — приготовьте, пока есть тыква

Мы рассказывали, как приготовить классический заварной крем. Но, пока длится сезон тыквы, рекомендуем обратить внимание на выпечку именно с этим продуктом.

Вместе с "Апострофом" делимся рецептом пирога, который получается безумно нежным и ароматным. Приготовление такой выпечки многим напомнит шарлотку, но вкус будет гораздо глубже.

Ингредиенты:

  • тыква — 800 г
  • сахар — 200 г
  • яйца — 4 шт.
  • молоко — 200 мл
  • сливочное масло — 100 г
  • разрыхлитель — 18 г
  • ванильный сахар — 1 пачка
  • цедра апельсина — 0,5 шт.
  • мука — 230 г
  • куркума – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Тыкву моем, чистим кожуру. Нарезаем тонкими пластинками.
  2. Берем глубокую миску и вбиваем туда яйца. Взбиваем миксером с сахаром и ванильным сахаром. Масса должна получиться светлая и пышная. Вливаем в нее молоко и перемешиваем миксером на низких оборотах.
  3. Добавляем апельсиновую цедру, муку, разрыхлитель и куркуму. Сливочное масло растапливаем и тоже вливаем в тесто.
  4. Перемешиваем, пока масса не станет однородной. Консистенция теста должна быть как на блине. Добавляем тыкву и аккуратно перемешиваем – все пластинки должны покрыться тестом.
  5. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и перекладываем тыквенную массу. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов примерно 50 минут.

Пирог по этому рецепту получается яркий, нежный и душистый. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный шоколадный торт.

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#Рецепт #Пирог #Тыква #Выпечка