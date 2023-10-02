Заменит вам все торты и шарлотки: невероятно нежный осенний пирог

Прекрасная осенняя выпечка — приготовьте, пока есть тыква

Мы рассказывали, как приготовить классический заварной крем. Но, пока длится сезон тыквы, рекомендуем обратить внимание на выпечку именно с этим продуктом.

Вместе с "Апострофом" делимся рецептом пирога, который получается безумно нежным и ароматным. Приготовление такой выпечки многим напомнит шарлотку, но вкус будет гораздо глубже.

Ингредиенты:

тыква — 800 г

сахар — 200 г

яйца — 4 шт.

молоко — 200 мл

сливочное масло — 100 г

разрыхлитель — 18 г

ванильный сахар — 1 пачка

цедра апельсина — 0,5 шт.

мука — 230 г

куркума – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Тыкву моем, чистим кожуру. Нарезаем тонкими пластинками. Берем глубокую миску и вбиваем туда яйца. Взбиваем миксером с сахаром и ванильным сахаром. Масса должна получиться светлая и пышная. Вливаем в нее молоко и перемешиваем миксером на низких оборотах. Добавляем апельсиновую цедру, муку, разрыхлитель и куркуму. Сливочное масло растапливаем и тоже вливаем в тесто. Перемешиваем, пока масса не станет однородной. Консистенция теста должна быть как на блине. Добавляем тыкву и аккуратно перемешиваем – все пластинки должны покрыться тестом. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и перекладываем тыквенную массу. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов примерно 50 минут.

Пирог по этому рецепту получается яркий, нежный и душистый. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный шоколадный торт.