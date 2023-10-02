Гости точно попросят и рецепт, и добавку: простой салат станет фаворитом праздничного стола

Блюдо получается чрезвычайно сытным

Мы рассказывали, как приготовить сытный и интересный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом еще одной праздничной закуски – с курятиной и орехами.

Приготовление не будет быстрым и мгновенным, но продукты нужны простые, и результат будет фантастически вкусным. Гости за столом его высоко оценят. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

куриное филе — 0,5 кг;

шампиньоны — ,5 кг;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр – 300 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3-5 зубков;

грецкие орехи — 100 г;

соль;

масло;

майонез.

Способ приготовления:

Куриное филе и яйца отвариваем. Лук и шампиньоны нарезаем и обжариваем на сковороде с добавлением небольшого количества масла. Когда они будут готовы, добавляем соль, перец, перемешиваем. Твердый сыр натираем на терке и смешиваем с измельченным чесноком. Получившуюся творожную массу немного заправляем майонезом. Грецкие орехи перемалываем в блендере. Теперь выкладываем салат слоями. Сначала курица, нарезанная кубиком. Накрываем ее тоненькой майонезной сеткой. Следующими выкладываем жареные грибы с луком, яйца и творожную массу. Каждый слой немного промазываем майонезом. Сверху салат посыпаем ореховой пудрой.

Салат можно подавать сразу, но он станет еще вкуснее, если совсем чуть-чуть постоит в холодильнике. Также мы рассказывали, что добавить к жареному луку, чтобы было еще вкуснее.