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Гости точно попросят и рецепт, и добавку: простой салат станет фаворитом праздничного стола

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Все будут в восторге от такой яркой закуски
Все будут в восторге от такой яркой закуски. Фото 1000.menu

Блюдо получается чрезвычайно сытным

Мы рассказывали, как приготовить сытный и интересный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом еще одной праздничной закуски – с курятиной и орехами.

Приготовление не будет быстрым и мгновенным, но продукты нужны простые, и результат будет фантастически вкусным. Гости за столом его высоко оценят. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 0,5 кг;
  • шампиньоны — ,5 кг;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр – 300 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 3-5 зубков;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • соль;
  • масло;
  • майонез.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и яйца отвариваем. Лук и шампиньоны нарезаем и обжариваем на сковороде с добавлением небольшого количества масла. Когда они будут готовы, добавляем соль, перец, перемешиваем.
  2. Твердый сыр натираем на терке и смешиваем с измельченным чесноком. Получившуюся творожную массу немного заправляем майонезом. Грецкие орехи перемалываем в блендере.
  3. Теперь выкладываем салат слоями. Сначала курица, нарезанная кубиком. Накрываем ее тоненькой майонезной сеткой.
  4. Следующими выкладываем жареные грибы с луком, яйца и творожную массу. Каждый слой немного промазываем майонезом. Сверху салат посыпаем ореховой пудрой.

Салат можно подавать сразу, но он станет еще вкуснее, если совсем чуть-чуть постоит в холодильнике. Также мы рассказывали, что добавить к жареному луку, чтобы было еще вкуснее.

Теги:
#Рецепт #Орехи #Салат #Курятина