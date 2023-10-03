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На такой омлет сбегутся и близкие, и соседи: лучший рецепт к завтраку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой омлет получается не только аппетитным, но и полезным
Такой омлет получается не только аппетитным, но и полезным. Фото tsn.ua

Сытно, вкусно и очень быстро

К завтраку у нас неимоверное количество требований. Первый прием пищи должен быть сытным, быстрым в приготовлении и вкусным. Одним из самых популярных блюд на завтрак является пышный омлет. Приготовить его не составляет труда, да и рецепт можно изменять по своему вкусу.

Сегодня вместе с "ТСН" предлагаем приготовить не просто омлет, а самый вкусный и полезный омлет. Овощи в его составе не только придадут пикантности, но и сделают блюдо невероятно полезным. Таким омлетом с удовольствием будут лакомиться не только взрослые, но и дети.

Как приготовить омлет с овощами

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • перец болгарский – 2 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Лук, перец болгарский и помидоры помойте. Лук и перец очистите. Нарежьте все овощи тонкими полукольцами.
  2. Яйца взбейте в тарелке и посолите.
  3. В горячую сковороду налейте немного растительного масла, отправьте туда лук и обжарьте его до мягкости. Добавьте перец, пожарьте овощи еще три минуты. Выложите помидоры. Все посолите, поперчите и обжарьте еще две минуты.
  4. Залейте все овощи взбитыми яйцами. Накройте крышкой и оставьте на медленном огне на пять минут.

Вкусный и полезный омлет можно подавать с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита, наслаждайтесь.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома