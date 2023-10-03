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Не будет черстветь долгое время: рецепт лучшего бисквита к утреннему кофе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Никогда не вернетесь к другим рецептам
Никогда не вернетесь к другим рецептам. Фото Смачно24

Вкуснятина без хлопот на кухне

Что может быть лучше домашней выпечки? И если вам кажется, что готовить ее невероятно сложно, то попробуйте этот рецепт.

На приготовление бисквита от "Мета" вы потратите абсолютно немного времени и продуктов — вы все сможете найти у себя дома. Кроме потрясающего вкуса вас ждет еще один приятный момент — такой бисквит может храниться в холодильнике до 4 дней. Так что идем готовить!

Как приготовить бисквит

Ингредиенты на форму диаметром 22 см:

  • 240 г муки;
  • 150 г сахарного песка;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 пакетик разрыхлителя;
  • 1 стручок ванили;
  • 2 яйца;
  • 180 г цельного молока;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления:

  1. Муку просейте вместе с разрыхлителем, добавьте сахар.
  2. Стручок ванили разрежьте, удалите семена ножом и добавьте их в молоко, перемешайте.
  3. Яйца взбейте, добавьте к ним молоко с ванилью,
  4. Сливочное масло растопите в кастрюле, не повышая температуры. Дайте остыть и добавьте в молочно-яичную смесь.
  5. Полученную смесь добавьте в муку и сахар. Все перемешайте.
  6. Дно и края формы смажьте маслом, можете посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. Вылейте тесто и равномерно распределите по форме.
  7. Духовку разогрейте до 170 градусов, отправьте бисквит на 40 минут. Подавайте на стол и разрезайте через час после того, как извлечете из духовки.

Подавайте такой бисквит с кофейным кремом по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
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