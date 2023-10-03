Не будет черстветь долгое время: рецепт лучшего бисквита к утреннему кофе
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Вкуснятина без хлопот на кухне
Что может быть лучше домашней выпечки? И если вам кажется, что готовить ее невероятно сложно, то попробуйте этот рецепт.
На приготовление бисквита от "Мета" вы потратите абсолютно немного времени и продуктов — вы все сможете найти у себя дома. Кроме потрясающего вкуса вас ждет еще один приятный момент — такой бисквит может храниться в холодильнике до 4 дней. Так что идем готовить!
Как приготовить бисквит
Ингредиенты на форму диаметром 22 см:
- 240 г муки;
- 150 г сахарного песка;
- 50 г сливочного масла;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 стручок ванили;
- 2 яйца;
- 180 г цельного молока;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Муку просейте вместе с разрыхлителем, добавьте сахар.
- Стручок ванили разрежьте, удалите семена ножом и добавьте их в молоко, перемешайте.
- Яйца взбейте, добавьте к ним молоко с ванилью,
- Сливочное масло растопите в кастрюле, не повышая температуры. Дайте остыть и добавьте в молочно-яичную смесь.
- Полученную смесь добавьте в муку и сахар. Все перемешайте.
- Дно и края формы смажьте маслом, можете посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. Вылейте тесто и равномерно распределите по форме.
- Духовку разогрейте до 170 градусов, отправьте бисквит на 40 минут. Подавайте на стол и разрезайте через час после того, как извлечете из духовки.
Подавайте такой бисквит с кофейным кремом по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!