Не будет черстветь долгое время: рецепт лучшего бисквита к утреннему кофе

Вкуснятина без хлопот на кухне

Что может быть лучше домашней выпечки? И если вам кажется, что готовить ее невероятно сложно, то попробуйте этот рецепт.

На приготовление бисквита от "Мета" вы потратите абсолютно немного времени и продуктов — вы все сможете найти у себя дома. Кроме потрясающего вкуса вас ждет еще один приятный момент — такой бисквит может храниться в холодильнике до 4 дней. Так что идем готовить!

Как приготовить бисквит

Ингредиенты на форму диаметром 22 см:

240 г муки;

150 г сахарного песка;

50 г сливочного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

1 стручок ванили;

2 яйца;

180 г цельного молока;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Муку просейте вместе с разрыхлителем, добавьте сахар. Стручок ванили разрежьте, удалите семена ножом и добавьте их в молоко, перемешайте. Яйца взбейте, добавьте к ним молоко с ванилью, Сливочное масло растопите в кастрюле, не повышая температуры. Дайте остыть и добавьте в молочно-яичную смесь. Полученную смесь добавьте в муку и сахар. Все перемешайте. Дно и края формы смажьте маслом, можете посыпать мукой, чтобы тесто не прилипло во время приготовления. Вылейте тесто и равномерно распределите по форме. Духовку разогрейте до 170 градусов, отправьте бисквит на 40 минут. Подавайте на стол и разрезайте через час после того, как извлечете из духовки.

Подавайте такой бисквит с кофейным кремом по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!