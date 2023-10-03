Эту намазку всегда можно будет найти в вашем холодильнике: фантастический рецепт

Ее будут просить снова и снова

Самые разнообразные намазки спасают нас во время внезапного голода или нежданных гостей. Если вы пробовали уже печеночный паштет, то наступило время для экспериментов.

Shuba предлагает рецепт вкусной намазки из плавленого сыра с грибами. Такая необычная вкуснятина на поджаренном хлебе — отличный вариант закуски. Простота, быстрота приготовления и пикантность — вот ее отличительные черты. Попробуем?

Как приготовить намазку для бутербродов

Ингредиенты на 4 порции:

творог 9% — 500 г;

масло сливочное 73% — 100 г;

яйца куриные — 1 шт.;

шампиньоны — 150 г;

зелень — по вкусу;

соль — 10 г;

перец черный молотый — 5 г;

сода пищевая — 10 г;

приправа "Итальянские травы" — 5 г;

масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

Грибы помойте и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте их на растительном масле в течение 10-15 минут до испарения влаге. Посолите и поперчите. Творог, размягченное масло, яйцо, соль, соду положите в чашу блендера и взбейте в пышную однородную массу. Полученную массу выложите в миску и поставьте на горячую водяную баню. Помешивая, готовьте в течение 15 минут, пока масса не расплавится. В творожную массу добавьте грибы, измельченную зелень, специи, соль и перемешайте. Готовый сыр переложите в контейнер и охладите до комнатной температуры, закройте крышкой и храните в холодильнике.

Подавайте ее с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Такая вкуснятина поразит абсолютно всех.