Ради такой запеканки стоит ездить в лес по грибы: фантастический рецепт к семейному обеду
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Раз-два — и блюдо на столе
Грибы – невероятно вкусный и ароматный продукт. Их можно вкусно пожарить, замариновать на зиму или приготовить фантастическую запеканку.
Для такого блюда по рецепту "Гуслянки" вам требуются простые продукты. Кстати, если после вчерашнего ужина у вас остались макароны, можно их спокойно использовать. От этого вкус блюда не изменится – оно останется таким же фантастическим и аппетитным.
Как приготовить запеканку из макарон и грибов
Ингредиенты:
- макароны – 350 г;
- сыр – 250 г;
- молоко – 100-150 г;
- грибы по своему вкусу – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- куриные яйца – 4 шт.;
- масло – для жарки;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Макароны высыпьте в подсоленную кипящую воду и отварите до готовности.
- Лук очистите и нарежьте мелкими кусочками. Обжарьте на сковороде с растительным маслом, постоянно помешивая.
- Грибы помойте, нашинкуйте небольшими кусочками, отправьте в сковороду к луку и жарьте до готовности грибов.
- Сыр натрите на терке.
- Яйца вбейте в глубокую тарелку и добавьте к ним молоко. Посолите, поперчите и взбейте вилкой.
- Готовые макароны откиньте на дуршлаг, соедините с грибами и перемешайте, залейте яичной смесью, добавьте половину сыра и перемешайте.
- Отправьте полученную смесь в форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром.
- Выпекайте запеканку в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
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