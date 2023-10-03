Ради такой запеканки стоит ездить в лес по грибы: фантастический рецепт к семейному обеду

Раз-два — и блюдо на столе

Грибы – невероятно вкусный и ароматный продукт. Их можно вкусно пожарить, замариновать на зиму или приготовить фантастическую запеканку.

Для такого блюда по рецепту "Гуслянки" вам требуются простые продукты. Кстати, если после вчерашнего ужина у вас остались макароны, можно их спокойно использовать. От этого вкус блюда не изменится – оно останется таким же фантастическим и аппетитным.

Как приготовить запеканку из макарон и грибов

Ингредиенты:

макароны – 350 г;

сыр – 250 г;

молоко – 100-150 г;

грибы по своему вкусу – 300 г;

лук – 1 шт.;

куриные яйца – 4 шт.;

масло – для жарки;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Макароны высыпьте в подсоленную кипящую воду и отварите до готовности. Лук очистите и нарежьте мелкими кусочками. Обжарьте на сковороде с растительным маслом, постоянно помешивая. Грибы помойте, нашинкуйте небольшими кусочками, отправьте в сковороду к луку и жарьте до готовности грибов. Сыр натрите на терке. Яйца вбейте в глубокую тарелку и добавьте к ним молоко. Посолите, поперчите и взбейте вилкой. Готовые макароны откиньте на дуршлаг, соедините с грибами и перемешайте, залейте яичной смесью, добавьте половину сыра и перемешайте. Отправьте полученную смесь в форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте запеканку в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

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